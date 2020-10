Aanwonenden Hoofdweg Eelde voelen zich eindelijk gehoord door gemeente

'We worden en voelen ons gehoord, maar de gesprekken moeten ook gestalte krijgen', zegt aanwonende van de Hoofdweg Jan Spiekhout, die namens de actiegroep praat, tegen RTV Drenthe.

'Goede harmonie'

In juni dit jaar had de actiegroep kritiek op de gemeente omdat ze het gevoel hadden dat de gemeente in de plannen voor de herinrichting van de weg niet luisterde naar aanwonenden. Een aantal bewoners heeft namens de actiegroep inmiddels twee gesprekken gehad met wethouder Hanneke Wiersema. Een derde gesprek volgt. De gesprekken verlopen, volgens Spiekhout, in goede harmonie. 'Er is begrip voor elkaars standpunten. Er hangt een goede sfeer, maar we zijn er nog lang niet.'

De aanwonenden willen dat de Hoofdweg een dorps karakter krijgt en dat het een weg wordt waar dertig kilometer per uur gereden mag worden in plaats van de huidige vijftig kilometer. Wethouder Wiersema laat die mogelijkheid nu onderzoek. De weg zou hierdoor een stuk veiliger worden. Ook moet daarvoor een aantal eiken worden gekapt, maar dat stuit op verzet. Aanwonende Jan Spiekhout heeft het gevoel dat deze eiken bij de gemeente op de laatste plaats staan, 'maar bij de inwoners staan deze bomen erg hoog op de lijst'.

Van emotioneel naar rationeel

Wethouder Wiersema vindt ook dat de gesprekken met aanwonenden in goede harmonie plaatsvinden. De emotionele beweegredenen zijn overgegaan in rationele beweegredenen, meent ze. Volgens haar zijn standpunten uitgewisseld en is het een gezamenlijk belang dat het ook voor fietsers een veilige weg wordt.

Hoofdpijnweg

De Hoofdweg in Eelde moet flink worden aangepakt. Het fietspad staat bekend als slechtste fietspad van Drenthe. Geparkeerde auto's blokkeren volgens bewoners de doorgang en er zijn volgens hen maar weinig veilige oversteekpunten. Het plan om de Hoofdweg opnieuw in te richten ligt er al langer, maar stuit op kritiek. Al eerder moest de gemeente in opdracht van de raad terug naar de tekentafel vanwege klachten van bewoners over de 'levensgevaarlijke situatie' die zal ontstaan. Maar naar de wensen en klachten van de aanwonenden, zo'n veertig gezinnen in totaal, is het afgelopen jaar nauwelijks geluisterd, was de conclusie.

Zo voelden de aanwonenden, verzameld in een actiegroep 'Herinrichting Hoofdweg', dat ook. De gemeente Tynaarlo moest samen met bewoners kijken naar de vernieuwing van de weg die dwars door Eelde loopt, maar dat samen kijken, participeren, was volgens de actiegroep een wassen neus. Nadat ideeën waren ingeleverd op een informatiebijeenkomst, meende bewoner Fabio Lamanna dat de gemeente haar eigen plannen al klaar had liggen. Zonder rekening te houden met de aanwonenden.

