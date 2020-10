Rechtszaak over Groninger film 'Liek achter de badde'

De producent van de eerste Groningstalige speelfilm 'Liek achter de badde' eist 67.000 euro van de opdrachtgever, de stichting Grunneger Film van Harry Töben. De film ging september vorig jaar in première. De rechtszaak dient in december in Lelystad.

De film is gebaseerd op de Groningstalige roman Liek achter de badde van Töben. De oorspronkelijk uit Musselkanaal afkomstige Töben is een groot voorvechter van het gebruik van het Gronings en richtte de stichting Grunneger Film op waar hij nu penningmeester en secretaris van is. Voor de verfilming van zijn boek nam Töben producent Anton van der Koppel van het Hilversumse bedrijf On Air Media in de arm.

'Proces enorm vertraagd'

Volgens Van der Koppel ligt hij al sinds de opnames van de film overhoop met Töben. Het begon in de papieren te lopen toen die zich ook met de montage van de film ging bemoeien, vertelt Van der Koppel. ‘Hij heeft veertien dagen lang bij ons in de montagestudio gezeten en het proces enorm vertraagd. Ik heb toen tegen hem gezegd dat we voor de postproductie een bepaald bedrag hadden afgesproken maar dat we het daar op deze manier niet mee zouden redden.’ Op een voorstel om de zaak in der minne te schikken ging Töben volgens Van der Koppel niet in.

Vertrouwen en belangstelling

De 78-jarige Töben wil niet veel over de zaak kwijt. ‘Ik zie de rechtszaak met vertrouwen en belangstelling tegemoet’, reageert hij. De zaak dient op maandag 14 december voor de rechtbank van Lelystad.

