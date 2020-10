Schilderij H.W. Mesdag geveild voor 175.000 dollar

Veilinghuis Christies had van te voren een richtprijs van tussen 120.000 en 180.00 dollar genoemd. Uiteindelijk ging het weg voor 175.000 dollar, omgerekend zo'n 150.000 euro. H.W. Mesdag schilderde het zeegezicht in 1890.

Omstreden besluit

Het Brooklyn Museum in New York besloot de Mesdag, samen met ruim tien andere schilderijen te verkopen omdat ze minder goed in de collectie passen en vooral ook omdat het museum geld nodig had voor de restauratie van andere schilderijen en omdat Amerikaanse musea, net als Nederlandse, zwaar getroffen worden door de coronacrisis.

Het besluit van het Brooklyn Museum werd met argusogen bekeken in de museumwereld omdat het eigenlijk 'not done' is om je eigen collectie te verkopen. Maar het museum heeft een collectie van ruim 54.000 voorwerpen, waarvan een groot gedeelte in een depot staat en nooit tentoongesteld wordt en wel onderhouden moet worden. Andere musea, ook in Nederland, hebben vergelijkbare problemen.

De schilder Mesdag

H.W. Mesdag (1831 - 1915) werd in Groningen geboren als zoon van een bankier. Als jong kind blonk hij al uit in tekenen maar trad toch in zijn vaders voetsporen en werd ook bankier. Hij trouwde met Sientje van Houten en toen zijn schoonvader overleed kwam er een flinke erfenis los waardoor Mesdag voor een bestaan als schilder kon kiezen.

H.W. Mesdag in zijn atelier in 1913 (Foto: Publiek domein)

Hij verhuisde naar het westen van het land en werd een van de leden van de zogeheten Haagse school' en groeide hij uit tot een van bekendste scheeps- en zeeschilders van ons land. Zijn bekendste werk is nog altijd het 120 meter lange Panorama Mesdag. In Groningen wordt hij nog geëerd met een straat die naar hem is vernoemd.

Nog altijd gewilde schilder

Mesdag is, ruim honderd jaar na zijn dood, een gewaardeerde schilder wiens schilderijen regelmatig opduiken bij veilingen in het buitenland. Wie de nieuwe eigenaar van 'het zeegezicht' is, is niet bekend gemaakt door het veilinghuis.

Lees ook:

- Museum in New York doet Groninger schilderij in de uitverkoop