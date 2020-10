Laatste koers op drafbaan is toch nog niet gelopen

Zondag zou de laatste koers plaatsvinden, maar door de aangescherpte coronamaatregelen is dat niet mogelijk. De gemeente en de drafvereniging kijken naar een nieuwe datum voor de allerlaatste koers.

'Positief bekijken'

De vereniging is blij met het aanbod van de gemeente Groningen om de koers op een later moment alsnog te organiseren. 'Zeker, het is fantastisch', zegt Kees de Bock namens de KHRV. 'Ondanks alle tegenslagen dit jaar bekijken we het wel van de positieve kant. Het zou kunnen betekenen dat we het hier kunnen afsluiten met publiek.'

Het is een zekerheid dat de drafsport gaat verdwijnen uit het Stadspark. Het stadsbestuur en een meerderheid van de gemeenteraad willen de drafbaan namelijk ombouwen tot evenemententerrein en artiesten van wereldfaam naar het Stadspark halen. De aanwezigheid van de drafsport zou dat in de weg staan en daarom valt na bijna honderd jaar het doek.

'Rare afsluiting'

De allerlaatste koers stond dus voor aanstaande zondag gepland, maar door de aangescherpte coronamaatregelen is daar een streep doorgezet. 'Het was voor ons al heel vervelend dat we die laatste koers zonder publiek moesten koersen, maar nu het helemaal niet doorgaat is het een hele rare afsluiting van dit seizoen', aldus De Bock.

Aduard

De gemeente Groningen bevestigt dat er wordt gesproken over een nog te plannen datum voor de allerlaatste koers. Het is nog altijd niet duidelijk wat de toekomst gaat brengen voor de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging. De gemeente Westerkwartier heeft aangeboden om de koersen voort te zetten op een baan in Aduard, maar die plannen zijn nog verre van concreet.

'We hebben een uitnodiging gehad van de wethouder om te komen praten over de baan in Aduard', zegt De Kock. 'Maar daar hebben we wel onze gedachten bij. Die baan is natuurlijk veel kleiner en minder gefaciliteerd dan deze baan. We willen graag kijken naar alternatieven, maar ze moeten wel reëel zijn.'

'Financieel rampjaar'

De paardenliefhebbers richten hun blik in elk geval al op de nog nader te bepalen koersdatum voor de allerlaatste wedstrijd. Dat is financieel gezien nog een hele uitdaging.

'We hebben dit jaar natuurlijk een financieel rampjaar gehad. We hebben nooit vette budgetten, maar we hadden wel voldoende en in toenemende mate betalende bezoekers. Daar hebben we er dit jaar dus niet één van binnengekregen, terwijl we wel kosten maken. Dat heeft de pot aardig geleegd. De plannen voor zondag lagen overigens al klaar. Maar als we volgend jaar wat willen en dat ook groots oppakken, dan moeten we financiële plannen gaan maken.'



