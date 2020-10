Theo de Vries nieuwe wethouder Het Hogeland

De ChristenUnie in de gemeente Het Hogeland gaat Theo de Vries (59) voordragen als nieuwe wethouder. De Vries is nu nog raadslid in de fractie.

De partij moest op zoek naar een nieuwe wethouder nadat Harmannus Blok opstapte. Hij kwam onder vuur te liggen door een miljoenentegenvaller voor de bouw van de multifunctionele accommodatie de Tirrel. De raad had veel kritiek op het proces rondom het project.

Ervaring

De Vries is al veertien jaar actief in de politieke arena. Zo was hij hiervoor raadslid in de voormalige gemeente De Marne. Hij is geboren en getogen op het Hogeland, hij is getrouwd en woont in Leens.

Tot voor kort werkte hij bij de Koninklijke Marechaussee waar hij hoofdzakelijk heeft gewerkt vanuit Delfzijl en onder andere verantwoordelijk was voor de aansturing van het team voor de controle op schepen in onder andere de Eemshaven en de haven van Lauwersoog.

'Hartstikke mooi dat ik dit vertrouwen krijg. We hebben het er met de fractie goed over gehad', zegt Theo de Vries. Hij heeft er goed over nagedacht. 'Ik voelde een grote verantwoordelijkheid om dit te doen. De gemeente zit in financieel zwaar weer. Dus het is een lastige periode om te beginnen maar het is een mooie uitdaging.'

Kennis van zaken

'Theo is een kundig en rustig politicus die de dossiers goed kan overzien. Dat maakt het voor ons ook dubbel. Want we hebben hem graag in onze fractie. Maar de voltallige fractie denkt dat Theo op dit moment de juiste man voor deze klus is', aldus fractievoorzitter Bernd de Jong.

De partij heeft goed bekeken of er een extern persoon of iemand met kennis van zaken op de functie gezet kon worden. 'We hebben wat rondgevraagd in ons netwerk. Maar we hebben ook binnen de fractie gevraagd of iemand de handschoen wil oppakken. We hebben iemand nodig die er direct staat. Theo kent de dossiers', zegt De Jong.

