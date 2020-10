'Boefjeskamp' in Westerwolde in beeld en geluid

Je kunt het je niet meer voorstellen, maar vlak na de oorlog was er in Sellingen een heropvoedingskamp waar straatschoffies manieren bij werden gebracht. Hoe dat ging is vanaf vandaag online te zien.

'Boefjeskamp' noemden buurtbewoners het kamp dat tussen 1945 en de jaren 60 vlakbij Sellingen was gevestigd. Jongens uit heel Nederland gingen daar drie maanden naartoe om te leren wat algemene normen en waarden zijn. Sommige knapen wisten nog niet eens hoe ze met mes en vork moesten eten.

Digitale maand van de geschiedenis

Het waren echte straatschoffies, die steeds weer verzeild raakten in vechtpartijen en andere ruzies. Ze werden uit hun eigen omgeving gehaald om oude gewoontes af te leren en nieuwe manieren aan te leren.

Oktober staat ieder jaar in het teken van de maand van de Groninger geschiedenis en die heeft dit jaar door de corona een ander karakter. Er zijn geen publieksevenementen. In plaats daarvan zijn er elke dag lezingen en verhalen die online bekeken kunnen worden en vanaf vandaag kunnen we dus een kijkje nemen in 'De Jongensstad Westerwolde', zoals het kamp officieel heette.

Combinatie van radio en film

Van het kamp is een film uit 1955 bewaard gebleven over een tentoonstelling die de jongens organiseerden en een radioreportage die in 1947 is uitgezonden door de RONO, de voorloper van het huidige RTV Noord.

René Duursma van de Filmbank Groningen heeft de film en de radioreportage bewerkt en onder elkaar gezet. 'We houden daardoor een document over dat vooral de sfeer schetst van hoe naar de tentoonstelling is toegewerkt, wat men de jongens probeert te leren en hoe de volwassenen met deze kinderen omgaan.'

Amsterdamse Bep

Daarmee is het geen reportage of documentaire geworden, maar beeld bij een radio-uitzending, 'niet synchroon maar wel heel informatief'. 'Wat leuk is aan de radio-uitzending is dat behalve de leraren met hun archaïsch taalgebruik ook de jongens van de straat zelf aan het woord komen. Let daarbij ook vooral op de Amsterdamse Bep', tipt Duursma.

Je kan hier kijken naar het eindresultaat.



