Wat wil je zeggen tegen iedereen die het moeilijk heeft? #kopderveur

Een warme boodschap voor je dorpsgenoten, een hart onder de riem voor alle ouderen of gewoon een tip om deze tijd door te komen. Met elkaar zeggen we: 'Kop der veur'!

We zitten middenin de coronacrisis en zijn nu in de fase aangekomen dat het voor veel mensen steeds moeilijker wordt. Er zijn grote zorgen, bijvoorbeeld omdat het inkomen wegvalt. Of omdat je gedwongen thuis zit en dit niet meevalt. Mensen missen contact met hun dierbaren, omdat het nu even niet verstandig is om bij elkaar te zijn, of omdat ze tot een risicogroep behoren.

Dit zal voorbij gaan. Maar wanneer dat is, dat weten we niet. De onzekerheid en uitzichtloosheid maakt veel mensen somber. Maatregelen worden soms als onrechtvaardig of inconsequent ervaren en het geduld wordt op de proef gesteld.

In moeilijke tijden kunnen lieve, positieve woorden veel betekenen en van grote waarde zijn. Wij verzamelen jouw verhaal of boodschap en delen dat met de rest van Groningen.

Doe mee!

Vertel in een video, of met een foto of een geschreven verhaal aan ons wat je op de been houdt.

Welke lichtpuntjes zie jij die een ander ook zou kunnen helpen?

Wat wil je zeggen tegen iedereen die het moeilijk heeft?

Waar verheug jij je op als dit allemaal achter de rug is? En met wie?

Wie verdient een compliment of een hart onder de riem?

Is er iemand die jou door deze tijd heen helpt?

Of mis jij gewoon iemand en wil je diegene laten weten dat je aan hem of haar denkt…?

Deel je video, foto of verhaal onder onze Facebookpost, stuur het in een Facebook privébericht, of tag ons op Instagram en Tiktok. En vergeet natuurlijk niet de hashtag #kopderveur.

Zit je niet op social media? Stuur dan je video of verhaal via onderstaand formulier:

#Kopderveur

Met alle inzendingen die binnenkomen maken we een ‘ketting van positiviteit’, waar we ons allemaal even aan kunnen warmen. Ja, het is kl#te, mor mit nkander holden wie kop der veur!

We gebruiken hierbij de hashtag #kopderveur