Hoe profiteer je als ondernemer van de coronacrisis?

NoordZaken sprak met een vier ondernemers die toekomstbestendig lijken in hun bedrijfsvoering door gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden die de coronacrisis biedt.



Ruimte geeft Rust

Janneke Huijben (39) is in 2018 begonnen als professional organizer. Een professie die hoog scoort in het lijstje van nieuwe beroepen. ‘Ik was HR-adviseur, maar daar haalde ik niet genoeg voldoening uit. Ik wilde iets anders.' 'Ik kom uit een ondernemersgezin en wil graag zelf aan het roer zitten. Ik had er al over gelezen en heb me laten omscholen tot professional organizer.’ Haar bedrijf Ruimte geeft Rust profiteert van de coronacrisis.

Janneke Huijben, eigenaar van Ruimte geeft Rust (Foto: Eigen foto)

Een professional organizer doet precies dat: professioneel organiseren. ‘Ik help ondernemers en professionals structuur en overzicht te geven. Zodat ze weer ruimte krijgen in hun hoofd en tijd overhouden voor datgene wat écht belangrijk voor ze is.’

Overzicht geven

Vanuit haar praktijk in Zuidlaren heeft ze zich toegelegd op de zakelijke omgeving. ‘Veel mensen verzanden in het werk en missen eigen overzicht en inzicht. Ze zijn reactief, geven teveel taken prioriteit en laten zich leiden door de waan van de dag. Aan mij de taak om ze vanuit overzicht inzicht te geven, waaruit bewustwording ontstaat.’

Corona dwingt mensen tot nadenken en als je je werk niet goed georganiseerd hebt merk je dat des te meer Janneke Huijben, eigenaar van Ruimte geeft Rust

Omgaan met de gevolgen van corona is een proces op zich. ‘Het dwingt mensen tot nadenken en als je je werk niet goed georganiseerd hebt merk je dat des te meer. Hoe ga je om met thuiswerken? Ik merk dat mensen meer openstaan voor hulp, omdat ze er zelf niet uitkomen.’

Grotere wereld

Dat levert een nieuwe stroom opdrachten op en intussen maakte Huijben de switch van offline naar online waardoor haar wereld groter wordt. ‘Ik spreek nu ook mensen elders in het land en ben minder tijd kwijt. Ik hoef niet meer overal met de auto naartoe en kan mijn tijd beter benutten.’

Goede kant op

Financieel gaat het weer de goede kant op met haar bedrijf Ruimte geeft Rust. ‘Na het eerste kwartaal dit jaar liep mijn omzet terug, maar ik zit nu weer in de lift en ik verwacht in 2021 wel weer te groeien.’



Thuiswerkcompany

Edo Ladage (31) uit Delfzijl en Emiel Veerbeek (27) uit Emmen zijn goede collega’s en hadden het regelmatig over corona en de gevolgen daarvan, vertelt Veerbeek. ‘Ons idee was dat corona nog wel een tijdje onder ons is met meerdere golven.’ Hun Thuiswerkcompany richt zich op het koppelen van opdrachtgevers aan thuiswerkers.

Edo Ladage en Emiel Veerbeek, eigenaren van Thuiswerkcompany (Foto: Eigen foto)

Al pratend ontstond een idee. ‘In juli hebben we een experiment gelanceerd. Het thuiswerken is een belangrijk onderdeel van de samenleving geworden. Vanuit die gedachte willen we werkzoekenden en opdrachtgevers die thuiswerkklussen hebben bij elkaar brengen.’ De Thuiswerkcompany was geboren.

Veel reacties

Er werd een pagina op Facebook gemaakt, een bericht gepost en onder de aandacht gebracht via allerlei groepen op het online platform. ‘Er kwamen niet alleen reacties uit Nederland, maar ook uit Suriname, Indonesië en België. Zo is het een beetje begonnen,’ constateert Veerbeek.

Er is voor zover wij weten geen enkel uitzendbureau echt gericht op thuiswerk. Dat gat duiken wij in Emiel Veerbeek, mede-eigenaar van Thuiswerkcompany

Een gat

Het sloeg aan, maar waarom eigenlijk? ‘Er is voor zover wij weten geen enkel uitzendbureau echt gericht op thuiswerk. Dat gat duiken wij in.’

Een lastig punt is de onbalans. Voorlopig melden zich veel meer werkzoekenden dan opdrachtgevers, maar Veerbeek verwacht dat dit op korte termijn kan veranderen. ‘We vragen een vast bedrag en geen percentage van het te verdienen salaris. Veel bedrijven hebben minder te besteden voor werving en selectie. Daar houden wij rekening mee.’

Volgens Veerbeek liggen de kansen voor het oprapen. ‘Er komen steeds meer werkzoekenden. We denken dat gemeenten en het UWV met alle financiële zorgen ook niet staan te wachten op een grotere toestroom van mensen die een beroep doen op een uitkering.’

Aansluiten op wensen

Er wordt gekeken naar talent. Wat kan iemand? 'Het UWV heeft het veel sneller over omscholen. Maar voor iemand die al een carrière van dertig jaar achter de rug heeft is dat geen gemakkelijke opgave. Wij zoeken dan ook gericht naar werkgevers die aansluiten op de wensen van de werkzoekenden.’

Over de schoenen

De eerste opdrachtgevers zijn binnengehaald en het loopt beide ondernemers al bijna over de schoenen. Inmiddels hebben zich al enige duizenden werkzoekenden gemeld. ‘Thuiswerken gaat echt een structureel onderdeel van de maatschappij worden.’ Veerbeek en Ladage zijn op zoek naar een kantoor, het liefst in het centrum van Stad.



Scrumatschool

Ellen Reehorst (63) is met haar bedrijf Scrumatschool in Stad al een aantal jaren werkzaam in het onderwijs als onderwijsontwerper en trainer. Scrum is een educatieve bewerking en wordt ingezet om studenten beter te laten samenwerken. Het wordt nu ook online ingezet. ‘Er geldt een nieuwe realiteit in het onderwijs. De transitie van fysiek naar online en momenteel vaak een mix.'

Ellen Reehorst, eigenaar van Scrumatschoool (Foto: Eigen foto)

'Heel chaotisch'

Het onderwijs verandert momenteel in hoog tempo en heeft ook nog eens te kampen met ziekte onder studenten en docenten. Het is allemaal heel chaotisch, stelt Reehorst. ‘Soms wordt in de klas lesgegeven, dan weer online. Of er worden lessen opgenomen die nauwelijks teruggekeken worden. Dat zorgt voor weinig lijn in het proces.’

'Scrum is erop gericht om in kleine teams in een korte tijd tot resultaten te komen. Het wordt veel toegepast in de softwareontwikkeling, maar dus ook in het onderwijs. Scrum kan helpen om onderwijs flexibel door te laten gaan.’

Het helpt om studenten terug op de rails te krijgen. In het MBO en HBO ziet een docent ze namelijk nog amper Ellen Reehorst - Eigenaar van Scrumatschool

Terug op de rails

‘We zijn bezig om groepjes van maximaal vier studenten met concrete opdrachten aan het werk te zetten en ze verantwoordelijk te maken voor de realisatie. Het helpt om studenten terug op de rails te krijgen. In het MBO en HBO ziet een docent ze namelijk nog amper.’

Stoere studenten

Als de groepjes weten wat ze moeten doen en aan welke kwaliteitseisen dat moet voldoen, kan voortgang geboekt worden. ‘We horen wel dat studenten het stoer vinden om zelf hun onderlinge samenwerking te organiseren. Je ziet dat ze daar heel creatief in zijn. Soms spreken ze bijvoorbeeld af op gameplatforms. Niet traditioneel, maar als het hun helpt om de opdrachten af te krijgen, waarom niet?’

Er is belangstelling voor Scrum. ‘We merken dat docenten soms ook met de handen in het haar zitten en zoeken naar wat werkt. Flexibel zijn is een toverwoord. Scholen moeten door veranderende omstandigheden snel kunnen reageren, maar daar is men niet op ingesteld.'

Een blijvertje

Wat Reehorst betreft is Scrum in het onderwijs een blijvertje. 'Er zit veel energie op. Ik voel veel voldoening en denk altijd dat de omzet er wel achteraan komt.’ Dat blijkt ook. Inmiddels schrijft ze alweer ruim zwarte cijfers. ‘Of de omzet op termijn hoger gaat worden gaan we zien.’