Arjen Robben maakt tegen FC Utrecht wellicht zijn rentree

‘We hakken morgen (zaterdag, red.) de knoop door’, zegt Danny Buijs.

Extra spanning

Het was een aparte week op sportcomplex Corpus den Hoorn. Vanwege vier coronagevallen rondom de eerste selectie bij FC Groningen kijkt iedereen met spanning uit naar de uitslag van de nieuw afgenomen testen.

‘Dit is de zevende of achtste keer dat we getest worden’, vertelt Buijs. ‘Normaal ben je nieuwsgierig naar de uitkomst, maar omdat er nog geen positieve gevallen waren, heb je toch wat minder spanning. Ik ben nu dan ook wel extra gespannen, omdat ik geen idee heb welke kant het op kan gaan.’

Zaterdagochtend komen de uitslagen binnen en dan wordt duidelijk of er naast Jan de Boer, Wouter Frencken, Adrie Poldervaart en Reinoud Brouwer nog meer mensen rondom FC Groningen positief getest worden.

Fitte selectie

Doordat de maatregelen op het trainingscomplex van FC Groningen verder zijn aangescherpt waren er ook voor Buijs deze week wat dingen anders dan gebruikelijk. ‘Aan de ene kant is het zoals andere weken. Je hebt je besprekingen en trainingen als normaal, met her en der wat aanpassingen. Normaal doen we de bespreking in één grote groep. Dat doen we nu in kleine groepjes. Rondom de trainingen hebben we normaal veel meer mensen tot onze beschikking, maar nu beduidend minder. Het was anders, een stuk rustiger, maar anders.’

De oefenmeester van FC Groningen had voor het eerst zijn gehele selectie tot zijn beschikking tijdens de trainingen. Alleen reservekeeper Jan de Boer haakte af omdat hij vanwege een positieve coronatest in thuisquarantaine zit. ‘Met de fysieke- en medische staf gaan we morgen een knoop doorhakken over Arjen Robben, Gabriel Gudmunddson en Sam Schreck’, vertelt Buijs. ‘Iedereen heeft in ieder geval een prima week kunnen draaien.’

Vertrouwen

Robben deed deze week een aantal groepstrainingen volledig mee en een aantal trainingen kwam hij het grootste gedeelte in actie. ‘Het gaat op dit moment uitstekend met Arjen’, volgens Buijs. ‘De kans bestaat dat hij zondag bij de selectie zit.’

Na de zege op Ajax van twee weken geleden kijkt Buijs met vertrouwen richting de wedstrijd van zondag. ‘Jammer voor ons dat er een week tussenzit, want je wilt eigenlijk gelijk door. Als we het niveau van de wedstrijd tegen Ajax halen, hoeven we niet bang te zijn voor FC Utrecht. Ze hebben zich dit jaar behoorlijk versterkt. Ik vind Utrecht een ploeg met veel individuele kwaliteiten, met veel ervaring. Het zijn allemaal jongens die al jaren in de subtop spelen of al internationale ervaring hebben opgedaan. Een goed voetballende ploeg, waar wij een goede teamprestatie tegenover moeten zetten.’

Door de positieve coronagevallen bij FC Groningen was RTV Noord vandaag niet welkom om interviews bij de club op te nemen.

