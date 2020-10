Sauna's krijgen opnieuw klap door sluiting restaurants

'Het is klap na klap', zegt voorzitter Jos Keizer van de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellnessbedrijven. 'Saunabedrijven worden hard getroffen.'



Omzet daalt

Premier Rutte kondigde dinsdag aan dat alle cafés en restaurants de komende vier weken dicht moeten, om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Restaurants bij saunabedrijven vallen ook onder die maatregel.

Het is opnieuw een tegenvaller voor de branche. De afgelopen maanden is de capaciteit al gehalveerd, om voldoende afstand tussen de bezoekers te garanderen. Tijdens de lockdown van maart tot juli moesten ze helemaal dicht.

'Door de sluiting van restaurants gaat de omzet nog verder naar beneden. Een deel van de gasten komt daardoor niet meer, omdat de beleving dusdanig wordt ingeperkt', zegt Keizer.



'Je hebt eten en drinken nodig'

Volgens eigenaar Nicole Bouman van De Waterlelie in Zevenhuizen kon het moment niet slechter: 'Normaal gesproken is de herfstvakantie voor ons een topweek. Doordat er geen horeca mogelijk is, besluiten mensen om niet te komen. Er blijft nog wel een groep die voor twee of drie uurtjes de sauna in gaat.'

De gevolgen zijn niet alleen financieel nadelig, het uitblijven van horeca kan volgens Keizer ook voor gevaarlijke situaties zorgen: 'Je verliest vocht en je moet je bloedsuikerspiegel op peil houden. Dus je hebt iets van eten en drinken nodig.'

Verschillende bedrijven hebben hier inmiddels een oplossing voor gevonden. Zo geven ze tijdens het inchecken een plastic zakje met bijvoorbeeld een fles drinken, een koekje en een stuk fruit. Ook De Waterlelie gaat hierop over: 'Dat is het minste wat we kunnen doen', zegt Bouman. 'Ik vind het onverantwoord om niks te geven.'



Compensatie

Door de sluiting van de horeca denkt een aantal bedrijven erover na om de openingstijden in te korten of zelfs tijdelijk dicht te gaan. 'De helft van de gasten blijft thuis', zegt Pieter Hania van Sauna 't Dalhuus in Wildervank. 'Als dit zo door blijft gaan, kan het niet uit. Het grootste gedeelte van het personeel zit thuis.'

Keizer vindt dat de getroffen bedrijven een compensatie moeten krijgen van het Rijk. Samen met Koninklijke Horeca Nederland wil hij hierover in gesprek met het ministerie. 'Bedrijven kijken nu hoe ze de schade kunnen beperken. Eerst moesten ze sluiten, toen de capaciteit halveren en nu zijn ze horeca-opbrengsten kwijt. Er blijft wel erg weinig over.'

De maatregelen gelden in ieder geval tot 11 november.

