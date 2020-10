Groningse topcoaches verontwaardigd over sportbeleid: 'Het is een schande'

De Groningse topcoaches in de zaalsport, Arjan Taaij (Lycurgus) en Ivan Rudez (Donar), vinden het beleid ten aanzien van de sport in Nederland onrechtvaardig en verwerpelijk.

Dat zeggen ze naar aanleiding van het feit dat het kabinet geen gehoor geeft aan het verzoek van NOC*NSF om, naast voetbal in de ere- en eerste divisie en eredivisie vrouwen, ook andere topsporten te laten doorgaan.

De coach van Donar, Ivan Rudez, laat er geen misverstand over bestaan. 'Het is een schande dat professioneel voetbal in de ere- en eerste divisie, en de eredivisie vrouwen door kunnen, en wij niet. En ik zeg dit voor alle andere teamsporten, niet alleen voor mijn eigen team.'

'Het is een grote belediging voor ons, dat wij niet op dezelfde manier worden behandeld. Het is ook een belediging voor onze teams in Groningen, die hier vele prijzen pakken. Ik bedoel dus ook Lycurgus, die zeer succesvol is.'

'Het is een grote belediging'

'Het is discriminatie richting alle sporten die nog veel moeilijker en ingewikkelder zijn om te beoefenen dan voetbal. Het laat vooral zien dat politiek en voetbal samengaan, zoals een vinger en een nagel', zo spreekt Rudez metaforisch.

Zoals het nu gaat, is een grote belediging richting elk hardwerkend persoon in Europa en richting alle andere professionele sporters. Ivan Rudez - Coach van Donar

'We leven in een gemeenschap waarin voetballers worden behandeld als supersterren. Zoals het nu gaat, is een grote belediging richting elk hardwerkend persoon in Europa en richting alle andere professionele sporters. Het is niet eerlijk om de ene sport boven de andere te plaatsen', aldus Rudez.

'Niet meer uit te leggen nu vrouwenvoetbal een uitzondering is'

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, vindt de situatie eveneens moeilijk te begrijpen. 'Vooropgesteld, ik gun het iedereen om door te gaan. En de maatregelen op zich zijn legitiem, want er moet iets gebeuren. En volgens mij is het ontzettend goed om mannen en vrouwen gelijk te trekken, laat daar geen misverstand over bestaan.'

Het vrouwenvoetbal een uitzonderingspositie geven is denk ik gewoon niet uit te leggen aan andere sporten Arjan Taaij - Coach van Lycurgus

'Maar door het vrouwenvoetbal een uitzonderingspositie te geven, is het denk ik gewoon niet uit te leggen aan andere sporten, dat die niet een uitzondering krijgen.'

'Het einde is zoek'

De coach van Lycurgus vervolgt. 'Op het moment dat je het betaald voetbal voor dames toevoegt als uitzondering, dan is het einde wel een beetje zoek. Want wat maakt hun situatie nou zo specifiek anders dan die van ons?'

'Grofweg alle budgetten in het Nederlandse damesvoetbal zijn lager dan van menig volleybalclub, hockeyclub of basketbalclub. De trainingsomvang is niet groter dan van een Donar, van een Lycurgus of van een Kampong. Er zijn denk ik meer betaalde sporters in die andere sporten, dan in het damesvoetbal. Nogmaals, prima dat het gebeurt, maar daarmee is het niet meer uit te leggen aan anders sporten.'

Andere spelregels?

'Ik snap wel hoe dit politiek gezien op gang is gekomen, doordat er vragen komen als : Waarom damesvoetbal niet? In het kader van gelijkheid. Maar volgens mij overzien ze dan niet dat de professionele damestak bij het vrouwenvoetbal, niet zo veel anders is, dan heel veel andere professionele sporten. En daarmee doe ik niks af aan de kwaliteit van het vrouwenvoetbal.'

'Als we het over professioneel sporten hebben, dan kan ik me nog wel voorstellen dat je betaald voetbal door laat gaan, ondanks dat je daar ook over kan discussiëren. Daar zit een groter commercieel belang in en ik denk dat zij de testprotocollen beter op orde hebben dan alle andere sporten. Maar je zou wel kunnen zeggen dat dat één van de spelregels wordt, zodat je als bond kunt kijken of je die protocollen goed genoeg op orde kunt brengen', zo werpt Taaij een idee op.

Geluiden over vertrek uit Groningen?

Bij basketbalclub ZZ Leiden heeft zeer recent een speler zijn contract ingeleverd, vanwege de situatie in Nederland met betrekking tot het coronavirus. Binnen de selectie van Donar zijn die geluiden niet, laat coach Rudez weten. 'Nee, waarom? We blijven trainen. We verwachten dat de competitie hervat wordt na vier weken en misschien al wel eerder. We zullen er alles aan doen om klaar te zijn voor dat moment', aldus Rudez.

'Get stronger'

Ook bij Lycurgus houden ze de moed er in. 'We gaan gewoon door. We zijn strijdbaar. Ons motto is nu 'get stronger'. We trainen nu met een ander schema. We trainen in groepjes van vier, met de wanden naar beneden, drie velden, met veel extra regels dus. We trainen fysiek ook gewoon twee keer per dag door de komende weken. We gaan het beste er uit proberen te halen', besluit Taaij.