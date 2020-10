Duitse toeristen 'hutjemutje' op elkaar op brug in Appingedam: 'Onvoorstelbaar'

'We waren aan het schilderen en ineens zag ik een hele horde Duitse toeristen. Ik dacht: wat is dit dan? Niet normaal!'

Tjarie Kappen bedenkt zich geen moment en maakt een filmpje van de tientallen Duitse toeristen die dicht op elkaar gepakt op een bruggetje in het centrum van Appingedam staan.

Kappen is samen met zijn vriendin eigenaar van lunchroom Aan Tafel. Hij is op dat moment bezig met de zaak een verfbeurt te geven. Van de nood een deugd maken, nu de horeca noodgedwongen dicht is. Des te groter is zijn verbazing over het tafereel dat zich opeens voor z'n ogen voltrekt.

De horecaeigenaar kan er nog steeds niet over uit. 'Hoe is het mogelijk eigenlijk? Vijf procent van de besmettingen komt voort uit de horeca en we moeten dicht. Maar de grenzen zijn gewoon open en hordes Duitsers komen hierheen. Als de besmettingen ergens vandaan komen is het daar.'

'Beter grenzen dan horeca sluiten'

'Onvoorstelbaar', zegt Kappen. 'Ze staan hutjemutje op elkaar. Veertig procent draagt ook nog eens geen mondkapje, terwijl ze toch tot de oudere groep behoren.'

De overbuurvrouw had een aantal dagen geleden ook al iets soortgelijks gezien, vertelt Kappen. 'Het gebeurt dus vaker de afgelopen tijd. Vreemd, want tot tweeënhalf week geleden kon ik niet naar Duitsland toen ik een vriend wilde bezoeken.'

'Je kan beter de grenzen voor toeristen dichtgooien dan de horeca dichtdoen. Dit is zinloos zo.'

Bezorgen en afhalen

Kappen en z'n vriendin zitten pas drie maanden op hun nieuwe locatie. Deze week gebruiken ze nog voor een paar klusjes in hun nieuwe zaak in de Dijkstraat. 'Vanaf volgende week gaan we wel weer bezorgen en afhalen.'

Hoe de nabije toekomst eruit ziet, hangt ook af van eventuele hulp van de overheid bij het betalen van het personeel, vertelt Kappen.

Reactie burgemeester

Burgemeester van Appingedam Koos Wiersma is duidelijk over het filmpje. 'Zeer ongewenst dit. Het is heel helder, je wordt geacht om afstand te nemen.'

'Ik ga ervan uit dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ga maandag kijken of er meer signalen zijn dat dit gebeurt en dan wellicht maatregelen nemen.'

Wiersma denkt dan bijvoorbeeld aan het neerzetten van borden, al moeten de regels intussen wel bekend zijn bij iedereen, voegt hij daar direct aan toe. 'Ook mensen die op bezoek komen, moeten zich aan de regels houden. Al is het misschien op bepaalde plekken verleidelijk om dicht bij elkaar te staan, dit moet gewoon niet.'