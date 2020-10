Verstoorde reuk en smaak na corona: 'Ik proef alleen nog maar karton'

Het is halverwege maart als Greetje de Rouw besmet raakt met het coronavirus. Dat denkt ze zelf, althans. Na een vakantie in Valkenburg wordt ze ziek. 'Ik had wat milde griepklachten. Corona was toen net in het land, dus ik besloot voor de zekerheid de richtlijnen te volgen en thuis te blijven.'

Vuilniszak

Ze herstelt, op een paar klachten na. Die ontdekt de 59-jarige inwoonster van Usquert pas als haar zoon haar voor het eerst sinds de quarantaine bezoekt. 'Hij zegt: 'Mam, wat stinkt het hier!'. Toen hij wat ging rondneuzen bleek het de vuilniszak te zijn. Ik had het helemaal niet door. Ik rook gewoon niets.'

In augustus blijkt dat De Rouw inderdaad corona-antistoffen in haar bloed heeft, als ze zich via een doorverwijzing van de huisarts bij Certe laat testen. Ook dan, maanden na haar 'griepje', is haar reuk- een smaakvermogen nog niet volledig teruggekeerd.

Ik gooi overal sambal doorheen, dat proef ik tenminste nog Greetje de Rouw - Ex-coronapatiënt

'Laatst was ik, toen het allemaal weer kon, met mijn nichtjes op Texel. We fietsten langs een veld met prachtige bloemen. 'Wat ruiken ze lekker hè', zeiden ze. Ik kon er niet over meepraten.' Heel sporadisch ruikt ze iets. 'Alleen als ik er ook bij kan zien. Dus als ik een koffiebus open, ruik ik het een klein beetje.'

Eten is ook niet meer wat het geweest is, vertelt ze. 'Het is allemaal flauw. Alsof het karton is. Ik gooi overal sambal doorheen, dat proef ik tenminste nog een beetje. Dus het is elke dag karton met sambal', lacht ze. 'Ja, ik probeer er maar om te lachen. Wat moet je anders?'

Koffie

Een vers gezet bakje koffie. Dat smaakt Karin van Dijk uit Winsum niet meer hetzelfde sinds haar coronabesmetting. De 51-jarige verpleegkundige komt op een dag in maart thuis van werk, als ze plots heel ziek wordt. 'Ik zat op de eetkamerstoel en het was alsof er een grieptorpedo in me werd geschoten. Ik dacht: wat gebeurt er nou met me?'

Ook haar man en twee pubers worden positief getest. Het gezin gaat twee weken in thuisquarantaine. 'Ik was de enige die heel erg ziek werd. Ik kreeg er een bacteriële longinfectie bij. In het begin was ik ook te ziek om te merken dat mijn reuk en smaak verstoord was.'

Ik ruik de hele dag een indringende chemische geur Karin van Dijk - Ex-coronapatiënt

Ze is een fervent koffiedrinker. Dat is het eerste waardoor Van Dijk iets vreemds opmerkt, als ze eenmaal weer is opgekrabbeld. 'Ik drink het met sloten tegelijk, maar ik proef het niet meer. Het gekke is dat de geur nog wel in mijn hoofd zit, maar het smaakt me gewoon niet. Ik drink het alleen nog uit pure gewenning.'

Het blijft bij Van Dijk niet alleen bij reuk- en smaakverlies, maar ook bij een constante aanwezigheid van een specifieke geur. 'Ik slik sinds mijn besmetting vitamine b, dat potje heeft een hele sterke geur. Specifiek die geur ruik ik de hele dag. Een indringende, chemische lucht.'

Koeienmest in de buitenlucht, of de dure aftershave van haar man: het zijn de uiterst vieze of hele lekkere geuren die de Winsumer helemaal niet meer waarneemt. 'Alles ruikt hetzelfde, namelijk die chemische geur van dat stomme vitaminepotje.'

Lotgenoten

De ex-coronapatiënten hebben naast hun klachten nog iets gemeen: ze zijn lid van de facebookgroep 'Reuk- en smaakverlies na Covid-19', waar ze de ervaringen van mede-lotgenoten kunnen lezen.

De pagina is opgericht door de patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis.nl, die op haar website allerlei kennis deelt over reuk- en smaakproblemen. In de groep, die alleen voor leden toegankelijk is, komt van alles voorbij. De een ruikt constant 'een benzinelucht', weer iemand anders vindt eieren 'raar' smaken.

'Ik zit nog steeds in de afwachtstand of het voorbijgaat', zegt Kirsten van Dijk met een zucht. 'Ik lift een beetje mee op alles wat ik daar lees. Het gaat bijvoorbeeld over geurtrainingen, waarbij je met bepaalde geuren je neus weer kunt trainen, als een soort fysiotherapie. Maar daar ben ik nog niet aan begonnen.'

De cijfers

En wat zegt de wetenschap? Is er nog wel hoop voor de mensen die na hun coronabesmetting niets of nauwelijks iets kunnen ruiken of proeven? 'Dat ligt eraan', zegt Herman Helder, kno-arts in opleiding bij het UMCG, die eerst een lesje biologie geeft.

'Het reukorgaan heeft verschillende cellen. Het zijn niet de zenuwcellen, maar bepaalde cellen daaromheen die door corona beschadigd raken. Zie het reukorgaan als levend wezentje: als je de armen eraf hakt, functioneert het niet meer, ookal is niet het hele wezentje door COVID-19 beschadigd. Bij sommige coronapatiënten gebeurt dat wel. Ook je smaak wordt voor een deel in dat gebied bepaald, omdat je pas goed proeft als je ook ruikt.'

Herman Helder, kno-arts in opleiding (Foto: UMCG)

Meer dan de helft van de coronapatiënten ervaart geurverlies en iets minder dan de helft smaakverlies, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Onbekend is nog hoeveel mensen permanente schade aan hun reukzintuig oplopen na COVID-19 te hebben gehad. 'De kans op herstel hangt af van hoe groot de schade aan het reukorgaan is. Bij een verminderde reuk is er logischerwijs meer kans op herstel dan bij volledige uitval.'

De kno-arts weet van het bestaan van geurtrainingen, maar de werking daarvan is volgens hem nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. 'Het is allemaal lastig te onderzoeken. Maar door te eten en te drinken prikkel je je zintuigen sowieso en dat draagt misschien ook al bij aan herstel.'

