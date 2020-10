Qbuzz plaatst vraagtekens bij betrouwbaarheid corona-app voor chauffeurs

Volgens Qbuzz is de corona-app niet waterdicht. Personeel kan meldingen krijgen van positieve gevallen, terwijl zij daar niet mee in aanraking is geweest. De directie van de busmaatschappij oppert zelfs de optie om de app niet te gebruiken.

‘Je kunt er daarom voor kiezen om, zolang je aan het werk bent, de bluetooth van jouw device uit te zetten’, staat in een interne mededeling aan het personeel.

'App herkent werkomstandigheden niet'

De corona-app is sinds een week in heel Nederland te gebruiken. Heb je de app gedownload en ben je minstens een kwartier bij iemand in de buurt geweest die corona blijkt te hebben, dan krijg je een melding. Het is dus mogelijk dat een buschauffeur een melding krijgt van een positief geval, terwijl hij of zij helemaal niet in aanraking is geweest met die persoon.

De besmette persoon kan ook achter ingestapt zijn en al die tijd op ruime afstand van de chauffeur hebben gezeten. En daar zit het probleem volgens Qbuzz.

De CoronaMelder kan niet de precieze afstand meten tot andere mensen die de app gebruiken Qbuzz

Uit de interne mededeling: ‘De CoronaMelder kan niet de precieze afstand meten tot andere mensen die de app gebruiken. De app kan ook geen afgesloten cabines, tussenwandjes, kuchschermen, achter instappen en afscherming van voorste stoelen, het verplicht dragen van mondkapje of andere vormen van afscherming herkennen.’

De brief gaat door: ‘Kortom, de app houdt geen rekening met de werkomstandigheden van OV-medewerkers. De app is daarom voor medewerkers in het OV geen waterdichte methode om het besmettingsrisico op corona in te schatten.’

Personeel mag download zelf bepalen

Qbuzz zegt wel dat het personeel zelf mag bepalen of zij de app wel of niet downloadt. Mocht personeel wél besluiten de app te gebruiken, dan kan het zijn dat er een keer een melding binnenkomt van een positief geval.

‘Dan betekent dat niet automatisch dat je tien dagen thuis moet blijven. Zonder klachten kun je gewoon werken in de afgeschermde omgeving die Qbuzz biedt. Dat doen wij nu ook al’, zegt het busbedrijf.

Lees ook:

- Hoe werkt de CoronaMelder-app?

- Alles over corona in ons coronablog

- Verstoorde geur en smaak na corona: 'Ik proef alleen nog maar karton'