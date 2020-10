Zeldzame zilveren theepot voor Museum Stad Appingedam

'We zijn heel erg blij met deze aanwinst', zegt directeur Cynthia Heinen.

Zeldzaam Damster zilverwerk

Appingedam en de stad Groningen waren de enige steden in onze provincie waar sinds de middeleeuwen zilversmeden werkten. Maar in Appingedam gebeurde dat op een veel kleinere schaal dan in Stad. En Damster zilverwerk wordt dan ook veel minder vaak te koop aangeboden.

'Deze theepot werd onlangs aangeboden op een veiling. Dankzij de Vereniging Rembrandt en de gift van een particulier hebben we het kunnen kopen', zegt Heinen.

Overhandiging van de theepot door Fusien Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt, aan het museum (Foto: Jasper de Vries)

Is Trijntje Leujes Huisinga de eigenaar?

De theepot, of trekpot zoals het vroeger ook werd genoemd, werd gebruikt om hele sterke thee te zetten, waar telkens water bij werd gegoten. De pot is fraai vormgegeven en rijk versierd met klassieke motieven, zoals dat in de 18e eeuw gebruikelijk was. Want deze theepot was echt bedoeld om op tafel te zetten en mee te pronken.

Behalve de initialen van de zilversmid, Gerrit Hoving, staan in de bodem ook de letters TLH gegraveerd. Dit zou kunnen verwijzen naar Trijntje Leujes Huisinga, die in 1741 geboren werd in Garsthuizen en in ’t Zandt overleed in 1805. Maar deze toeschrijving moet nog verder onderzocht worden.

Direct te zien in het museum

De theepot is vrijdag direct in het museum geplaatst en kan daar bewonderd worden. In verband met de coronamaatregelen is het verstandig om voor een bezoek eerst de website van het museum te raadplegen.