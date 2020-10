Hindrik (91) is topfan van Andrea Berg en gooit de heupjes los

Blauw heeft zijn hele huis vol met alles wat met de Duitse zangeres te maken heeft. Niemeijer zocht hem op.

Ein Bisschen Wahnsinn

Andrea Berg is een Duitse schlagerzangeres, bekend van hits als: 'Du wolltest mich für eine Nacht' en 'Ein Bisschen Wahnsinn'. Blauw heeft zijn hele huis in Noordbroek vol met posters, foto's, cd's, dvd's en krantenknipsels van de Duitse.

Blauw stuurt cadeautjes en berichtjes naar Andrea Berg en krijgt soms zelfs antwoord. De laatste keer dat hij de Duitse zangeres zag optreden was in Oberhausen, Blauw kan als topfan nog wel kritisch zijn: 'Dat was niet zo mooi als de eerste keer dat ik haar live zag.'

Gewoon gebleven

'Wat vind je nou zo leuk aan Andrea?', vraagt Niemeijer aan de fan van de Duitse schlagerzangeres. 'Het is zo'n gewone vrouw. Ze zwemt in het geld, maar ze wil er niet in blijven liggen.'

Dansen in de woonkamer

'Zullen we samen even een nummer van haar opzetten en dansen hier in de woonkamer?', stelt Niemeijer voor. Blauw zwengelt zijn geluidsinstallatie aan, maar krijgt de techniek niet helemaal werkende. Dat mag de pret niet drukken.

