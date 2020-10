Corona-uitbraak onder personeel Ommelander Ziekenhuis: 200 patiënten geïnformeerd

Het ziekenhuis heeft meer dan 200 patiënten geïnformeerd die recent op die afdeling hebben gelegen.

Kans ‘niet groot’ dat patiënten besmet zijn

De eerste besmetting kwam donderdagavond aan het licht. Daarop is een grootschalig bron- en contactonderzoek opgestart. Patiënten die de afgelopen twee weken op de afdeling zijn geweest, wordt gevraagd zichzelf de komende tijd te monitoren op klachten die passen bij het virus. Een woordvoerder acht de kans ‘niet groot’ dat de patiënten daadwerkelijk zijn besmet.

Vanwege de corona-uitbraak sluit het ziekenhuis vier van de acht bedden op de betreffende afdeling. Op de afdeling acute zorg liggen patiënten die worden verzorgd door specialistisch personeel. Die patiënten komen vaak binnen via de spoedeisende hulp.

Medewerkers mochten volgens protocol werken

De kans bestaat dat er nog meer besmettingen worden gevonden. Zeker 65 medewerkers van de afdeling wachten nog op de uitslag van hun test. ‘We hebben heel ruim getest. Niet alleen personeel dat patiëntcontact heeft, maar ook facilitair medewerkers.’ Uiterlijk maandag volgt de uitslag van die tests.

De medewerkers hebben patiëntcontact gehad terwijl ze het virus onder de leden hadden. Zij hadden volgens het ziekenhuis ‘heel milde klachten’ of waren asymptomatisch. In het eerste geval mogen die medewerkers volgens protocol met onder meer een mondkapje doorwerken. ‘Als iedereen met een druppel aan de neus niet meer werkt, draait de zorg niet meer.’

Afschalen reguliere zorg nog niet nodig

De besmettingen zorgen ervoor dat de druk op de zorg in het OZG verder toeneemt. Naast het sluiten van de vier bedden hoeft het ziekenhuis verder niet af te schalen. ‘We doen er alles aan om dat op de been te houden, maar dit helpt niet. Het lukt nu nog omdat collega’s heel flexibel zijn en bijspringen’, zegt de woordvoerder. Volgens haar is een opnamestop of afschaling van de reguliere zorg dit weekend nog niet nodig.

Houd je aan de maatregelen, dan is het in principe veilig om naar het ziekenhuis te komen. De kans dat een patiënt hier besmet raakt is minimaal Woordvoerder OZG

Bron van besmettingen onbekend

Het is nog onbekend hoe de medewerkers zijn besmet. ‘We weten niet of er een uitbraak is doordat één medewerker een ander heeft besmet. Of dat de collega’s toevallig buiten het ziekenhuis het virus hebben opgelopen. Dat zijn we aan het onderzoeken’, zegt de woordvoerder.

Zorgmijding moet worden voorkomen

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen roept patiënten op om naar het ziekenhuis te blijven komen als dat nodig is. ‘We hebben de vorige keer gezien dat mensen de zorg gaan mijden. Dat mag echt niet gebeuren. Houd je aan de maatregelen, dan is het in principe veilig om naar het ziekenhuis te komen. De kans dat een patiënt hier besmet raakt is minimaal.’

