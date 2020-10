Expeditie Grunnen: Miss Nederland in de oliebollenkraam

Denise Speelman (22) is dit jaar uitgeroepen tot de nieuwe Miss Nederland, maar ze is niet alleen maar mooi, oliebollenbakken kan ze ook: 'Ik ben van alle markten thuis.'

Speelman werkt vanaf zaterdag in de oliebollenkraam van haar trotse vader: 'Ik denk dat dit de eerste Miss Nederland is die in een oliebollenkraam staat!' Een van de omstanders is niet heel erg onder de indruk: 'Er staan wel meer mooie vrouwen hier in de kraam!'

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Hindrik (91) is topfan van Andrea Berg en gooit de heupjes los

- Kraamvisite achter het raam

- Halloween in Noordbroek

- Levende standbeelden in Hoogezand

- Een alternatief vrijgezellenfeest in Haren

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Bekijk hier eerdere uitzendingen van Expeditie Grunnen