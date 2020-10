Twee auto's van de weg bij Finsterwolde, bestuurders onder invloed van alcohol

De politie kwam rond 2.00 uur af op een melding van een aanrijding.

Nog voordat agenten de locatie van het ongeluk bereikten, troffen ze een andere beschadigde auto aan in de berm. De automobilist, een 28-jarige man uit de gemeente Delfzijl, bleek te veel gedronken te hebben.

Een van de auto's belandde op zijn zijkant (Foto: De Vries Media)

Tweede bestuurder raakte gewond

Even verderop op dezelfde weg vonden agenten een 30-jarige man uit Beerta die met zijn auto in de sloot was beland. Ook hij had te diep in het glaasje gekeken. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

Of de twee automobilisten elkaar kennen, is niet bekend.