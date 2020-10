Museum Musica in Stadskanaal gaat dicht: 'Maar de liefde voor muziek blijft'

Jan (74) en Smilka (72) Norder begonnen het museum 28 jaar geleden aan de Scheepswerfkade 34. De imposante collectie staat in de voormalige Bethelkerk. De Norders zelf wonen ernaast.

Al jong liefde voor muziek

De liefde voor muziek is er met de paplepel ingegoten, vertelt Jan. 'Van kinds af aan zat de muziek er al in. Bij mijn hele familie trouwens. Dat gaat nooit meer over.'

Het museum staat tjokvol muziekinstrumenten (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Draaiorgels, pianola's, speeldoosjes... Je kunt het zo gek niet bedenken of het behoort tot de verzameling. 'Hoeveel het er zijn? Ik heb ze nooit geteld', bekent Jan. 'Heel veel in elk geval.'

Het meest trots is hij op zijn orgels. 'Een draaiorgel trekt me altijd.' De blikvanger van de collectie is dan ook een groot orgel dat ooit in Musselkanaal gebouwd werd. 'Ik heb het zonder front gekocht, maar nu is het weer een echt draaiorgel.'

Kijk even rond in het museum

Fysiek gaat het niet meer

De knoop doorhakken om te stoppen, vonden de Norders moeilijk. Maar fysiek gaat het niet meer. 'Het doet zeer, maar je moet ook je verstand gebruiken', zegt Jan.

Het museum is nog tot en met zondag 25 oktober open. Maar ook na die tijd blijven de muziekinstrumenten in het kerkje staan. 'Misschien komen we nog wel wat tegen. Het is nooit klaar.'

Wie na die datum de verzameling wil bezoeken, is van harte welkom, zegt Jan. 'Dat is prima. We zijn dan alleen geen officieel museum meer.'