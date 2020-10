Warming-up: FC Groningen - FC Utrecht

Het nieuws van deze week waren de vier coronabesmettingen bij FC Groningen. Vanwege de interlandperiode - de spelers en staf hadden het weekend vrij - werd er een extra testronde ingelast. Reservekeeper Jan de Boer, assistent-trainer Adrie Poldervaart, hoofdperformance Wouter Frencken en clubarts Reinoud Brouwer werden allen positief getest. Gisteren duurde het tot laat in de avond voordat de nieuwe testuitslagen binnen waren. Tot opluchting van iedereen bij FC Groningen waren alle testen negatief.

Robben weer fit

Voor het eerst dit seizoen had FC Groningen trainer Danny Buijs de beschikking over een volledig fitte selectie. De oefenmeester zag Arjen Robben, Gabriel Gudmundsson en Sam Schreck aansluiten bij de groepstraining. Naar alle waarschijnlijkheid zitten ze tevens bij de selectie en zijn ze in staat om vanmiddag minuten te maken.

Robben maakte een fitte indruk tijdens de training afgelopen week en liet bij tijd en wijlen prachtige dingen zien. De superster van FC Groningen zal erop gebrand zijn om heel Nederland te laten zien dat zijn comeback in de eredivisie niet tot 28 minuten voetbal beperkt blijft.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen won twee weken geleden verassend met 1-0 van Ajax. Daardoor kent de Trots van het Noorden op papier een prima competitiestart. Met zes punten uit vier wedstrijden staat FC Groningen in de middenmoot van de eredivisie, en dat is precies waar de club aan het eind van het seizoen wil eindigen.

Toch zijn er momenteel nog veel vraagtekens bij de FC. Vooral als het gaat om alle aanwinsten, want de vraag is hoe zij het gaan doen. Patrick Joosten kwam geblesseerd binnen en is nog steeds niet in staat om een volledige wedstrijd te spelen. Allessio da Cruz trainde slechts een volledige week mee en is ook nog niet in staat om de negentig minuten vol te maken, al heeft Danny Buijs wel een goede indruk van de aanvaller.

De vorm: FC Utrecht

FC Utrecht speelde een wedstrijd minder dan FC Groningen en staat momenteel één plekje onder het elftal van Danny Buijs op de ranglijst. De Domstedelingen haalden vijf punten uit drie wedstrijden.

Bij FC Utrecht spelen twee spelers met een FC Groningen-verleden. Django Warmerdam maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap en Mimoun Mahi keerde naar een jaar Zwitserland terug naar Nederland. De Marokkaanse aanvaller is vanmiddag niet van de partij vanwege een blessure. Warmerdam komt hoogstwaarschijnlijk wel in actie. Bij FC Utrecht is Mahi niet de enige speler die geblesseerd is. Adrián Dalmau moet doelpunten maken, maar is vaker niet dan wel fit. Routinier Willem Janssen zal tevens thuis de wedstrijd moeten volgen vanwege een blessure.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen kon tegen Ajax lekker achteroverleunen, verdedigen en af en toe via de counter gevaarlijk worden. Tegen FC Utrecht zal de Trots van het Noorden aan de bal toch ook wat meer willen laten zien. Dat gebeurt hoogstwaarschijnlijk met dezelfde elf spelers die de overwinning tegen Ajax binnensleepten. In ieder geval aan het begin van de wedstrijd, want doordat Robben en Gudmundsson fit zijn heeft Buijs aanvallend meer opties om in te brengen. Da Cruz is vanmiddag tevens in staat om zijn eerste minuten te maken.

Op het middenveld is er daarom wederom een belangrijke rol weggelegd voor Daniel van Kaam. De jonge middenvelder moet de aanvallend ingestelde spelers van ballen voorzien en hij is zoals zo vaak de spil tussen de verdediging en aanval.

Historie

FC Groningen en FC Utrecht speelden in eredivisieverband 41 keer eerder tegen elkaar in Groningen. 18 keer won FC Groningen, veertien keer won FC Utrecht en 9 keer eindigde het in een gelijkspel.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – FC Utrecht begint om 16.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 16.15 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

FC Groningen beschikt over een fitte selectie.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, van Hintum, Itakura, Dammers, Dankerlui, Matusiwa, Van Kaam, Lundqvist, Balk, Strand Larsen en El Messaoudi.

