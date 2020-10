Kerkdienst met de nieuwe coronaregels: zo ziet dat eruit in Ten Boer

Voor het kerkgebouw van de Evangelische Gemeente Ten Boer staan een paar mensen met elkaar na te praten, de dienst zit er net op. 'Is dit de buitenkerk van Ten Boer vraagt Niemeijer aan Wolbert van Wageningen. Wolbert is oudste en spreker bij de gemeente: 'Het is een stukje buiten en een stukje binnen. Buiten mogen we zingen, kunnen we voldoende afstand bewaren, is er frisse lucht en ventilatie.'

'Wij zijn onderweg hier naartoe door hondenweer gereden, hoe was dat hier?', vraagt Niemeijer zich af. 'Hier was het droog, het gaat al weken goed. Vorige week hadden we hier een doopdienst buiten. De hele ochtend regende het, maar tijdens de doop was het droog', vertelt Wolbert.

Wolbert van Wageningen in het kerk gebouw. (Foto: )

Binnendienst

'Mogen we ook even binnen kijken, hoe het er nu aan toe gaat?', vraagt Niemeijer aan de spreker van de kerkgemeenschap. Wolbert geeft een korte rondleiding door de kerk: 'Voorheen dronken we na de dienst koffie, nu doen we dat er voor. Koffie en koek staat klaar, de mensen pakken dat, volgen de looproutes en vinden een plekje.'

'Mensen melden zich online aan voor de dienst. Er is plek voor maximaal 30 bezoekers, de andere mensen kunnen de dienst online volgen', vertelt Wolbert.

Marieke van Wageningen: 'De kerkdiensten zijn nu anders maar het geeft ook nieuwe kansen.' (Foto: )

Marieke van Wageningen is de kerkzaal aan het opruimen. 'Hoe vind je de nieuwe kerkdiensten?', vraagt Ronald Niemeijer zich af. 'Het is anders, maar het geeft ook nieuwe kansen. Het is ook een mooie manier van kerk zijn.'

'Alle ogen waren natuurlijk gericht op Staphorst, wat doet dat met je?', vraagt Niemeijer. 'Dat is jammer natuurlijk. Maar zoals je kan zien gaat het lang niet overal zo', vertelt Marieke.

Expeditie Grunnen

