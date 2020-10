228 coronabesmettingen in de provincie, nieuw dagrecord (update)

In de provincie Groningen zijn tussen zaterdagochtend en zondagochtend 228 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Het is een nieuw dagrecord. De piek komt voor een deel door administratieve verwerking van positieve tests die nog waren blijven liggen.

Vijf inwoners van de provincie zijn opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld.

De gemeente Groningen noteert opnieuw het hoogste aantal positieve gevallen: 92. In het Westerkwartier zijn 31 mensen besmet geraakt, in Midden-Groningen 30 en in Oldambt 15. De overige besmettingen vonden plaats in Het Hogeland (15) Stadskanaal (14), Westerwolde (13) Veendam (12), Appingedam (3) Delfzijl (2) en Pekela (1) In Loppersum werden geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Landelijk steeg het aantal coronabesmetting in een dag tijd met 8184, ook een nieuw dagrecord. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 228.000 mensen in Nederland positief getest.

Update 19 oktober

Doordat werkwijzen en procedures tussen het RIVM en de GGD, bijvoorbeeld over hoe iemand op de hoogte wordt geteld van een positieve tests, zo nu en dan enigszins veranderen, blijken er positieve besmettingen van eerder nog niet te zijn doorgegeven.



De Groningse GGD geeft aan dat met name in het weekend er minder getest wordt, zodat er meer ruimte is om de nog niet verwerkte testsuitslagen alsnog te verwerken. Dat verklaart deels waarom dit weekend en ook vorig weekend er een piek in het aantal bekende positieve nieuwe besmettingen zit.

