Zes inbraken in één jaar: ‘Volgens mij is het steeds dezelfde persoon’

En alsof het allemaal nog niet pijnlijk genoeg is, zou vrijdag extra beveiliging in het pand aangebracht worden. Maar door ziekte bij het bedrijf dat dat zou doen, werd dat een paar dagen uitgesteld.

Overval

Zaterdagnacht, bijna 02.00 uur. De telefoon van Boezerooij gaat: hij krijgt een melding dat het alarm in zijn zaak in Winschoten is afgegaan. ‘Ik hoef dan niet meer na te denken, zodra dat gebeurt. Ik weet na de zoveelste keer inmiddels wel wat er dan aan de hand is’, zegt hij.

Zijn gevoel klopt, want vlak daarvoor heeft iemand in zijn zaak ingebroken. Het alarm gaat af, de rookmachine gaat aan, maar dat weerhoudt de dief er niet van om wat flesjes parfum in zijn tas te gooien.

Drie minuten na de melding arriveert de politie, maar de dief is al verdwenen in de nacht. En dat gebeurt keer op keer. ‘Dat is enorm frustrerend. Het is de zesde keer in een jaar tijd en er is nog nooit iemand gepakt’, vertelt de ondernemer.

De vernielde pui van de parfumerie (Foto: De Vries Media)

Maatregelen

Boezerooij heeft al meerdere maatregelen getroffen. Er hangen camera’s, er is gelaagd glas en er staan meerdere mistgeneratoren. ‘Door die mist wordt de dief gehinderd. Je ziet bijna niks meer en schrikt daardoor misschien ook, hij kan een beetje in paniek raken. Want wat nou als je opeens de uitgang niet meer kunt vinden?'

Maar het apparaat heeft ook nadelen. Boezerooij heeft maar kort zicht op de dief. Binnen een paar seconden staat er zoveel rook in de zaak, dat via de beveiligingscamera’s niks meer te zien is. ‘Maar dat maakt weinig uit. Je ziet toch niet heel veel. Die persoon draagt een capuchon, een witte wegwerpoverall en het gezicht is afgedekt’, vertelt hij.

Wat kun je meer?

Het is om gek van te worden. Keer op keer lukt het om in te breken bij de Winschoter parfumerie. Boezerooij: ‘Volgens mij is het steeds dezelfde man, gewoon een dorpeling. Je kunt ook zien dat hij helemaal niet in paniek raakt. Hij blijft kalm, pakt wat geurtjes van Chanel en verdwijnt weer.’

Toch hoopt de ondernemer dat nieuwe maatregelen ervoor zorgen dat zijn zaak in de toekomst met rust gelaten wordt. ‘Er wordt hekwerk aan de binnenkant geplaatst. Dat zou afgelopen vrijdag gebeuren, maar werd verplaatst naar maandag in verband met ziekte. Maar er kan nu even geen hekwerk in, want de ruit is kapot.'

'Maar die beveiliging wordt zo spoedig mogelijk aangebracht', vervolgt Boezerooij. 'Verder is het duimen dat de dief gepakt wordt, daar hoop ik na zes inbraken nog steeds op.’

Lees ook:

- Parfumerie in Winschoten doelwit van snelkraak