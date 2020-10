Robben: 'Nu lekker op de fiets naar huis'

'Zo ben ik nu snel weer thuis, ik had mijn fiets hier vlak bij de kleedkamer staan', aldus een lachende Robben. 'Het was heerlijk om weer bij de selectie te zijn. Een grote teleurstelling natuurlijk, een aantal weken geleden. Daarna heb ik de knop snel omgezet, ben hard gaan trainen. Vandaag wel weer de beloning dat je weer bij de selectie zit. Lekker een beetje voetballen.'

'Tevreden met punt'

Trainer Danny Buijs vond zijn ploeg in de eerste helft de betere ploeg, maar zag in de tweede 45 minuten het tij keren. 'Ik ben tevreden met dit punt. Sergio Padt redt ons in de tweede helft een paar keer, anders kun je het duel ook nog verliezen. We worden in de tweede helft zo slordig aan de bal, dat mag niet. Daarmee speel je Utrecht in de kaart. Gelukkig straffen ze dat niet af.'

'Redelijk gevoel'

Alessio Da Cruz maakte namens FC Groningen zijn debuut. 'Ik heb een redelijk gevoel. Ik had mezelf wat meer willen laten zien. Op een aantal momenten was ik slordig aan de bal, dat is iets wat me normaal niet overkomt. Dat moet beter.'

