Door de mand: Kees Vlietstra wordt geïnspireerd door de bubbel

Ik denk de laatste tijd veel aan Tina. Ze zat bij mij in de klas op de Jan G Jordenschool aan de Adriaan van Ostadestraat in Stad. Tina Bubbel noemden we haar, omdat ze heel goed kauwgombellen kon blazen.

Tina Bubbel riep altijd net iets te hard door de klas, nadat ze haar proefwerk aardrijkskunde terugkreeg van meester Gatze; 'O, ík héb een négen. Dat had ik écht niét verwacht. Had het hé-lé-maal niét geleerd ofzo.' Ik haatte Tina. Met haar bubbel. Stom wicht. Toch moet ik de laatste tijd veel aan Tina Bubbel denken. Deze gedachten zijn altijd of juist totaal niet aanwezig. Soms in het geheel niet en soms altijd. U merkt, ik ben behoorlijk in de war. Oorzaak: die klotecorona.

Door de nieuwe coronamaatregelen komt Tina Bubbel ook steeds vaker langs in de sportwereld. Want we sporten tegenwoordig in een bubbel. Het principe van het sporten in een bubbel is dat alle sporters én hulptroepen - coaches, trainers, verzorgers, mecaniciens, videoanalisten en groupies - in een afgezonderde ruimte, lees bubbel, sporten én leven.

Het is populair dat bubbelsporten. Ga maar na: de Tour de France is afgewerkt in een bubbel, Formule 1 racet in een bubbel, Roland Garros werd geserveerd in een bubbel, Mathieu van der Poel sprint in een bubbel naar winst in de Ronde van Vlaanderen én de KNVB pretendeert dat de voetballers én voetbalsters uit de ere- en eerste divisie ook in een bubbel sporten.

Dat laatste is natuurlijk bubbelshit. Nogmaals, het sporten in een bubbel betekent dat alle deelnemers in afzondering sporten én leven. Onze vaderlandse voetballers doen dat niet. Arjen Robben gaat na de training naar Bernadien en hun kids. Bernadien doet de boodschappen in de Albert Heijn in Haren en de kids gaan naar de internationale school. Buiten de bubbel.

Trainer Danny Buijs gaat in het interlandweekend lekker voetballen bij zijn eigen amateurcluppie. Buiten de bubbel. Gevolg: kans op besmetting. Is niet goed.

Maar goed, ik ben allang blij dat onze voetballers voetballen. Bubbel of geen bubbel. Blij om Frenkie de Jong een masterclass spelverdelen te zien geven tegen de Italianen. Blij om onze Hansie Hateboer die huurmoordenaar van een Chiellini te zien provoceren. (Minder blij om die zelfde Hansie Hateboer te zien verdedigen tegen diezelfde Italianen). Blij om Sergio Padt weer eens te zien heersen, blij om Arjen Robben weer te zien dribbelen. Bubbelblij.

Op RTV Noord laten twee Groninger coaches weten niet zo blij te zijn. Citaat: 'De Groningse topcoaches in de zaalsport, Arjan Taaij (Lycurgus) en Ivan Rudez (Donar), vinden het beleid ten aanzien van de sport in Nederland onrechtvaardig en verwerpelijk.' Lees deze inleiding nog een keer. What the fuck! Groningse topcoaches in de zaalsport? Taaij en Rudez? Waarom ben ik, TopCoach der TopCoach in de zaalsport niet gevraagd naar míjn mening? Ze hebben mijn nummer toch gewoon bij de redactie? Echt een gemiste kans. Niet zo bubbelblij.

Maar goed. Het artikel gaat verder. Nogmaals citaat: 'Beide coaches vinden het onrechtvaardig en verwerpelijk. Dat zeggen ze naar aanleiding van het feit dat het kabinet geen gehoor geeft aan het verzoek van NOC*NSF om, naast voetbal in de ere- en eerste divisie en eredivisie vrouwen, ook andere topsporten te laten doorgaan.'

De coach van Donar, Ivan Rudez, laat er geen misverstand over bestaan. 'Het is een schande dat professioneel voetbal in de ere- en eerste divisie, en de eredivisie vrouwen door kunnen, en wij niet. En ik zeg dit voor alle andere teamsporten, niet alleen voor mijn eigen team.' (...) Coach Taaij zoomt in op de trainingshoeveelheid en salariëring bij zijn onvrede om het verschil tussen zijn Lange Mannen en de vrouwenvoetbalsters te duiden.

Tot slot nogmaals Rudez: 'Het is discriminatie richting alle sporten die nog veel moeilijker en ingewikkelder zijn om te beoefenen dan voetbal. Het laat vooral zien dat politiek en voetbal samengaan, zoals een vinger en een nagel', zo spreekt Rudez metaforisch. Einde citaat.

Paar kanttekeningen bij de tirade van de Kroaat. Rudez vindt veel teamsporten moeilijker en ingewikkelder dan voetbal. Denkfout van Rudez. Uit eigen ervaring kan ik bewijzen dat voetbal veel moeilijker is dan het volleybal van Taaij en het basketbal van Rudez. Het is zelfs moeilijker dan het korfbal van TopCoach Vlietstra en hierin zullen mijn oud-teamgenoten van het derde van VV Engelbert mij groot gelijk geven.

Ga maar na, bij voetbal heb je geen beschermd balcontact en met de voeten (FC Groningen) is dat een stuk complexer dan met de handen (Donar). Verder mist het volleybal het fysieke duel (zit een net tussen) en spelen de korfballers gemengd, wat het behalen van succes een stuk makkelijker maakt aangezien vrouwen succes halen als er plezier is en mannen plezier hebben als er succes is. Ergo: voetbal is veel moeilijker dan die al die zaalsporten.

Rudez sluit zijn betoog wel mooi af met een oud Kroatisch gezegde: 'Het laat vooral zien dat politiek en voetbal samengaan, zoals een vinger en een nagel.' Pure proza. Politiek en voetbal gaan inderdaad samen. Dat klopt. Als een zwerende vinger aan een nagel.

Als Taaij en Rudez echt kans willen maken om hun competities te laten hervatten, moeten ze stoppen met piepen en gaan inzien dat niet de tak van sport, of het aantal trainingsuren, of de salarishuishouding, of de moeilijkheidsgraad bepalend is voor zo'n herstart, maar het aantal reisbewegingen. Kort en goed: Donar en Lycurgus moeten met hun hele competitie in een Super Bubbel. Sporten én Leven.

Ivan Rudez zou het toch moeten weten. Zijn broertje heeft NBA-ervaring en hij zou gezien moeten hebben hoe de NBA de competitie uitgespeeld heeft. Van 22 juli tot en met 17 oktober (!) hebben de teams zich helemaal afgesloten van de buitenwereld door in een échte bubbel plaats te nemen. Hotel- en sportcomplex op Disney World in Orlando, Florida. Drie maanden lang.

Dat kunnen wij ook in Groningen. Na mini-onderzoek - attractiepark Nienoord en Sprookjeshof Zuidlaren vallen af - komt uw TopCoach tot het volgende voorstel: Alle tien Eredivisieploegen volleybal en de twaalf teams uit de Eredivisie basketbal onderbrengen in hotel Van der Valk in Zuidbroek. Daar leven ze. Alle competitiewedstrijden worden afgewerkt in de Eurohal. Daar sporten ze. Niemand komt erin, ook geen groupies, en niemand gaat er via de regenpijp uit. Ook Auke van der Kamp niet. Volleyballen en basketballen maar. Alle wedstrijden worden live uitgezonden op RTV Noord. Succes gegarandeerd.

Uw TopCoach heeft desondanks slechte ervaringen met het Eurocomplex in Zuidbroek. Zo was ik met mijn geliefde korfbalclub Nic. begin jaren 90 uitgenodigd om tegen KV Drachten een demonstratiewedstrijd te spelen als officiële opening van de sporthal. Als honorarium was ons gratis drinken na afloop beloofd en ja, in die tijd kwamen we daar wel voor opdraven. We wisten niet hoe snel we na het laatste fluitsignaal naar de kantine moesten sprinten. Wat bleek? De bar was gesloten. In de kantine had de eerste selectie van korfbalclub Goorecht uit Hoogezand tijdens onze wedstrijd dankbaar gebruik gemaakt van het vrije drinken en de totale biervoorraad soldaat gemaakt. De jongens van Goorecht zwaaiden ons wel heel lief uit op de parkeerplaats voor het hotel. Desalniettemin heb ik toch goede hoop dat de volley- en basketbal Super Bubbel in Zuidbroek een doorslaand succes wordt.

Zou toch fantastisch zijn? Als Rudez en Taaij dit nou in gang zetten dan hoop ik dat die Tina Bubbel eindelijk uit mijn gedachten verdwijnt. Die gedachten die altijd al of niet aanwezig zijn. Soms in het geheel niet en soms altijd.