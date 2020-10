Lopend Vuur: Onze koning was een beetje dom

Net als veel anderen wilde ook de koninklijke familie gaan genieten van de herfstvakantie. Dat deden ze echter niet thuis, maar in hun eigen vakantiehuis in Griekenland. Een land waar je op zich naartoe mag reizen, want voor dat gebied geldt code geel.

Koning Willem-Alexander en zijn gezin hadden daarbij de mening van veel landgenoten over het hoofd gezien. Nog dezelfde dag werd besloten terug te reizen. Het advies van het kabinet is immers om het aantal reiskilometers te beperken.

Hoe kijk jij hiernaar? Had de koning gelijk door op vakantie te gaan naar zijn eigen huis of had hij beter thuis kunnen blijven?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op de facebookpagina van Edwin op Noord.

Maatschappelijke onrust

'Ik maak me zorgen over de onrust in de maatschappij' was vrijdag ons Lopend Vuur. Van de 6.707 stemmers was 90 procent het daarmee eens, 10 procent oneens.