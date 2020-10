Waddenschilder Geert Busser zoekt expositieruimte voor schilderijen van Noordpolderzijl

'Deze hele stapel is Noordpolderzijl', zegt de 73-jarige Busser, terwijl hij rondloopt door zijn atelier in Warffum. De schilder produceert bijna aan de lopende band. 'Ik maak driehonderd aquarellen per jaar. Honderd zijn goed, de rest stop ik in de kachel.'

'Het oude vuur laait weer op'

Veel van zijn werk schildert hij in Noordpolderzijl, waar hij op dat moment met zijn schip in de haven ligt. Al was de liefde even bekoeld. 'Ik had er vijf jaar niet gelegen, ik had er genoeg van. Maar nu heb ik er weer een jaar gelegen en laait het oude vuur weer op.'

Werk van Busser in zijn atelier (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Busser vindt dat 'de plaatselijke overheid het laat 'versloeren' in Noordpolderzijl. Door te exposeren wil hij daar aandacht voor vragen. 'Daarmee wil ik de beheerders aansporen onderhoud aan het idyllische haventje te plegen', schreef hij onlangs op zijn blog.