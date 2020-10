Gezondheidseconoom RUG: 'Verplaats reguliere zorg naar Duitsland'

Voor 'gewone' operaties moeten we over de grens, vindt gezondheidseconoom Mierau (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Het coronavirus trekt een zware wissel op de ziekenhuiszorg in onze provincie, maar volgens gezondheidseconoom Jochen Mierau ligt de oplossing dichtbij: in Duitsland.

Duitse ziekenhuizen staan al klaar om Nederlandse coronapatiënten op te vangen, maar dat is niet waar Mierau op doelt. Hij wil juist de reguliere zorg verplaatsen. Wat ziekenhuizen in onze provincie niet aankunnen aan planbare operaties bijvoorbeeld, kan de grens over. 'Die hebben ruimte en zijn dichtbij.'

De gezondheidseconoom van de Rijksuniversiteit Groningen hamert al langer op het belang van samenwerking met de oosterburen. De noodzaak is volgens hem dankzij corona alleen maar duidelijker geworden. 'Corona heeft in sneltreinvaart getoond waar we al langer langzaam op afkoersen: grote tekorten in de zorg en een zorginfarct.'

Streep door operaties en behandelingen

Ziekenhuizen in onze provincie kunnen de combinatie van coronazorg en gewone zorg al niet meer aan. Het Martini Ziekenhuis in Groningen en Refaja in Stadskanaal hebben inmiddels voor de tweede keer dit jaar een deel van de reguliere zorg stilgelegd en het UMCG is bijna zover. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda heeft vier bedden op de afdeling acute zorg moeten sluiten vanwege een coronauitbraak onder medewerkers.

'De ondergrens is niet heel ver weg' Gezondheidseconoom Jochen Mierau

'Dit is wel zorgelijk. Het zorgsysteem is hier zo efficiënt ingericht dat er betrekkelijk weinig ruimte is om klappen op te vangen. De ondergrens is niet heel ver weg. Daar komt bij dat onze provincie toch al kwetsbaar is', schetst Mierau. Vooral in het ommeland hebben relatief veel mensen overgewicht, allerlei chronische aandoeningen en ook wonen er relatief veel ouderen. 'Dit zijn mensen die in de basis al meer zorg nodig hebben.'

Dezelfde factoren maken mensen ook nog eens kwetsbaarder voor een ernstig ziekteverloop bij corona. 'Nu is het nog vooral in de Stad. Als het virus straks ook in het ommeland om zich heen grijpt, zullen we ook veel coronapatiënten zien die ziekenhuiszorg nodig hebben.

Duitsers hebben ruimte over

Duitsland kan volgens Mierau als overdrukventiel werken. Onze buren in Duitsland, met onder meer ziekenhuizen in Leer, Weener en Oldenburg, staan er namelijk beter voor dan wij. 'De wachtlijsten waren hier voor corona al hoger dan ze mogen zijn. In Duitsland zijn er geen wachtlijsten.'

Volgens Mierau zijn er ook voor de Duitsers voordelen te behalen. 'Nu is het weinig aantrekkelijk om vlakbij de grens een ziekenhuis of huisartsenpraktijk te bouwen. Je verzorgingsgebied is daar namelijk geen 360 graden. Als je patiënten aan weerszijden van de grens hebt, kan het wel uit.'

We kunnen nu al naar Duitsland

In juni vorig jaar zegde toenmalig minister Bruins toe het onderwerp bij zorgverzekeraars aan te kaarten. Die zijn volgens Europese regels namelijk nu al verplicht behandelingen in Duitsland te vergoeden. Patiënten die lang moeten wachten op een operatie mogen de grens over. 'Maar dit is nog heel weinig bekend bij mensen. En zorgverzekeraars sturen je liever naar Amsterdam, omdat dat makkelijker is.'

Mierau wil dat dit verandert, zowel op korte als op lange termijn. 'Dit moet een blijvende oplossing zijn. Wat mij betreft moeten verzekeraars inkoopafspraken maken met Duitse ziekenhuizen, in ieder geval voor zorg waarbij de wachtlijsten in de regio te lang zijn.'

Lees ook:

- 'Kijk voor zorg meer naar de regio; in Limburg eten ze geen stamppot'