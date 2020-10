De griepprik halen in tijden van corona gaat in een sporthal

Dat zegt huisarts Mischa Hardieck, een van de 'prikkers'. 'Het gaat heel goed. We prikken zo'n 300 mensen per uur, vandaag 2000 tot 2500 in totaal.'

Beschermingsmaatregelen

'Iedereen draagt mondkapjes, ook de patiënten. Wij hebben ook nog een masker voor het gezicht. We dragen handschoenen en lange jassen die vanavond in de was op 60 graden gaan. Geen probleem, lijkt me.'

Alle 3500 patiënten hebben een brief gehad, waar duidelijk in staat welke maatregelen genomen zijn in de sporthal.

Griepgolf onder de duim houden

'Daardoor hebben de mensen er vertrouwen in. Als we hiermee nou de griepgolf die komt onder de duim houden, dan zou het helemaal prachtig zijn', meent Hardieck.

'Als je corona hebt, kom je misschien in het ziekenhuis terecht. Dat geldt ook voor ernstige griep. En als het dubbelop gaat, hebben de ziekenhuizen straks een heel groot probleem. '

