Cellencomplex Hooghoudtstraat weer 'open' na corona-uitbraak

Het complex was sinds donderdag 8 oktober gesloten na een corona-uitbraak onder het personeel. Aanvankelijk testten vier medewerkers van het complex positief op het coronavirus. Ruim veertig andere medewerkers van het complex moesten uit voorzorg in quarantaine. Het cellencomplex kon daardoor niet langer 'open' blijven.

De tien verdachten die op dat moment in de cel zaten, zijn overgebracht naar de cellencomplexen in Assen en Leeuwarden. Volgens een politiewoordvoerder vertoonde geen van hen op dat moment symptomen van het coronavirus. Ook in een later stadium bleken zij niet besmet.

Het cellencomplex is weer in gebruik (Foto: Merijn Slagter/RTV Noord)

Negen medewerkers positief getest

Uiteindelijk zijn negen politiemedewerkers positief getest op corona. Volgens de politie is uit het bron- en contactonderzoek duidelijk geworden dat de bron van de besmettingen niet in het cellencomplex is geweest. Wat de bron wel was, is niet bekendgemaakt.

De politie laat verder nog weten dat in de cellencomplexen 'waar mogelijk volgens de regels van het RIVM wordt gewerkt' en met de voorgeschreven beschermende middelen. Ook zijn contacten in het cellencomplex volgens de politie 'kortdurend en op afstand'.

Lees ook:

- Cellencomplex Hooghoudt gesloten na corona-uitbraak