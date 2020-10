De Koffiecorner #94: 'Zevende, een droomstart, maar het is geen reet aan!'

Met clubwatcher Stefan Bleeker bespreken we de 0-0 tegen FC Utrecht. Is Strand Larsen een matige spits? En waarom gaf trainer Danny Buijs Remco Balk geen speeltijd? Ook gaat het over de zogenaamde bubbel waar FC Groningen en de rest van de Eredivisie in zit en vertellen Bleeker en Drent wat ze van de nieuwelingen Joosten en Da Cruz vonden. Ook komt Bleeker met de nieuwste showbizzprimeur over Danny Buijs.

Kap d'r veur! (Foto: Niiwino Geertsema/RTV Noord)

-Martin Drent: 'We staan zevende, dat is een droomstart, maar het is geen reet aan!'

-Stefan Bleeker: 'Eigenlijk stelt die bubbel waar de Eredivisie in zit niks voor'

-Martin Drent: 'Strand Larsen en Da Cruz kun je gewoon nog niet beoordelen want we vallen niet aan'

-Niiwino Geertsema: 'Is het povere aanvalsspel opeens een verrassing voor jullie ofzo?'

-Stefan Bleeker: 'Dat is toch niet gezond zoals Buijs dat doet?!'



