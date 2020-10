Naaimachines draaien overuren: vraag bij mondkapjesproducent vertienvoudigd

In de loods van het bedrijf is het dan ook een drukte van belang. Eigenaar Wouter Haan is wel wat drukte gewend, maar dat de mondkapjesproductie en het bedrukken ervan zó'n vlucht zou nemen, had hij ook niet verwacht.

'Het is echt geëxplodeerd', zegt hij, nog altijd ietwat stomverbaasd.

Mondkapjeslijn

Toen premier Rutte drie weken geleden tijdens een persconferentie de noodzaak van het dragen van een mondkapje aanhaalde, besloot Haan daarin mee te gaan. Hij verdiepte zich in de manier waarop een mondkapje veilig geproduceerd kon worden en startte vervolgens een mondkapjeslijn.

'En toen Rutte vorige week zei dat het dragen van een mondkapje verplicht zou worden, zijn we hier van vijfhonderd mondkapjes per dag naar vijfduizend mondkapjes per dag gegaan', schetst Haan de toename van de mondkapjesproductie en -bedrukking. 'En dat is wel heel veel werk.'

Naaimachines bepalen ritme

Dat laat zich vooral terugzien in de zogeheten naaistraat van Reclameland, waar snorrende naaimachines het ritme in de productieloods bepaalt. Het had wat voeten in de aarde voordat Haan het juiste model mondkapje kon produceren waar ook de overheid het mee eens was, maar toen hij definitief groen licht kreeg, ging het hard.

Iemand had de mond van de Joker op zijn mondkapje gezet. Je loopt misschien een beetje voor joker, maar ik vond dat het er fantastisch uitzag Wouter Haan - Reclameland

'We hebben nu een heel mooi mondkapje in productie dat vooral heel lekker zit - dat is heel belangrijk - en waarvan je het filter kunt vervangen', legt Haan uit. Omdat het ook mogelijk is om een mondkapje zelf te laten bedrukken, passeren de meest opzienbarende bedrukkingen de revue. 'Zo had iemand de mond van de Joker (schurk uit de Batman-reeks, red.) op zijn mondkapje gezet. Je loopt misschien een beetje voor joker, maar ik vond dat het er fantastisch uitzag.'

Naast creatieve mondkapjes, produceert Haans bedrijf ook talloze bedrijfsmondkapjes. 'Iemand die goed is met chocola, koos bijvoorbeeld voor een mondkapje met allemaal blokjes chocola erop, maar er zitten ook hele eenvoudige tussen met een klein detail, streepje of bedrijfslogo.'

Hoe lang nog?

Zo lang het coronavirus in ons land rondwaart, zou het mondkapje zomaar een vanzelfsprekendheid kunnen worden in het straatbeeld en daar vaart Reclameland wel bij. Maar of de mondkapjesproductie nog een keer over de kop gaat, durft Haan nog niet te voorspellen. 'Als dat wel gebeurt, hebben we in ieder geval meer mensen nodig dan nu. Dus hierbij alvast de oproep voor personeel', besluit hij lachend.

