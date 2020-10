Mysterieuze grindzakjesdief actief in Oost-Groningen

De zakjes worden gebruikt bij het afdekken van geoogste aardappelen. Die liggen op een bult langs de weg, afgedekt met een vliesdoek. De zakjes zorgen er voor dat het doek niet wegwaait.

Bij zeker vier boeren zijn grote aantallen zakjes verdwenen. Het motief van de dader of daders is volstrekt onduidelijk.

De bek viel me open Theo Tapken - akkerbouwer

‘De bek viel me open', zegt Theo Tapken uit Musselkanaal. ‘Toen ik bij de bult kwam was ongeveer de helft van de zakjes weg. Het grind lag er nog wel. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als het vliesdoek hier de drukke N366 was opgewaaid. En ook de kwaliteit van de aardappelen gaat hard achteruit als er een plens water op de bult komt.'

Groot raadsel

'Wat ze met die zakjes doen? Geen flauw idee, het is één groot raadsel', vervolgt Tapken. 'Niemand heeft ook iets gezien, ik heb alleen foto’s van de afdruk van werkschoenen bij de bult. Ik heb het gemeld bij de politie, en die vroegen mij of ik ook een dader op het oog heb. Dat heb ik niet.'

Deze sporen vond boer Theo Tapken bij zijn bult (Foto: Steven Radersma)

'Misschien heeft het te maken met hennepteelt'

Gerard Platen uit Ter Apelkanaal is ook slachtoffer van de grindzakjesdief: ‘Het is heel vreemd. Ik had de zakken nog op de wagen liggen en wilde het doek gaan verzwaren, maar toen ik de zakjes wilde pakken waren ze weg. Ik dacht ‘ik word ouder’, zegt hij met een glimlach. 'Maar toen zag ik her en der het grind en het zand liggen dat in de zakjes had gezeten. Ze zijn allemaal verdwenen. De grote vraag is: waarom worden ze gestolen? Ik weet het niet, misschien heeft het te maken met hennepteelt ofzo. Die zakjes kun je natuurlijk ook gewoon kopen, maar dan ben je traceerbaar, overal hangen tegenwoordig camera’s’.

De grindzakjes op deze bult zijn voorlopig gespaard gebleven (Foto: Steven Radersma)

'Het heeft een hoog Dombo-gehalte'

'Bij ons op het bedrijf zijn eind vorige week 25 zakjes verdwenen’, zegt Jan Berendsen uit Musselkanaal. ‘En zondagmorgen was het weer raak. Het is een actie met een hoog ‘Dombo-gehalte’. Stel dat die kleden over de drukke N366 waaien? Daar moet je niet aan denken, dat is een nachtmerrie. Zoiets doe je toch niet met je volle verstand?'

Ik hoop dat de politie de daders eerder vindt dan mijn schoonvader, want die is in oorlogsstemming Jan Berendsen

'Het kan niet anders dan dat ze de zakjes kapot snijden om het zand en grind er uit te krijgen', vervolgt Berendsen. 'Je kunt het vergelijken met iemand die een portemonnee vindt op straat en vervolgens alleen de portemonnee meeneemt en het geld laat liggen. Ik hoop dat de politie de daders eerder vindt dan mijn schoonvader, want die is in oorlogsstemming, en die heeft hele grote handen. Nee, het is beter als de politie ze eerder pakt.'

Weinig zicht

Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Volgens een woordvoerder heeft de politie op dit moment weinig zicht op diefstallen van de grindzakjes.

