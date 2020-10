Tien leerkrachten besmet, Haydnschool in Stad dicht

Afgelopen vrijdag ging het nog om vijf leerkrachten, maar inmiddels is dat opgelopen tot tien, plus een medewerker van de tussen-de-middagopvang. Ook zijn er nog vier leerkrachten in de testfase. Er worden daarom in de 26 groepen geen fysieke lessen meer gegeven, maar is er in plaats daarvan wel online onderwijs.

In overleg met bestuur en wethouder

De school heeft het besluit om dicht te gaan genomen in overleg met haar eigen bestuur en onderwijswethouder Carine Bloemhoff. Directeur Saskia Havinga noemt daarvoor twee redenen: 'Ten eerste, heel pragmatisch, zijn er te weinig leerkrachten maar het doet ook wat met je team. Weliswaar komen mensen met klachten hier niet werken, daar zijn we heel secuur in, maar ze voelen zich er niet prettig bij.'

Vitale beroepen

In een brief aan de ouders schrijft de school dat het ook voor ouders met vitale beroepen niet mogelijk is om hun kind deze week naar school te sturen. Alleen in noodsituaties kunnen ouders contact opnemen met de schoolleiding. In principe krijgen alle klassen deze week thuisonderwijs, tenzij de betreffende leerkracht ziek is.

Bron onbekend

Waar de besmetting vandaan komt en of de docenten elkaar op de school hebben besmet heeft de GGD volgens Havinga niet meer kunnen vaststellen. Ze verwacht dat de school volgende week weer open gaat.