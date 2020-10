Guy & Roni brengt Zwanenmeer op 1,5 meter

De voorstelling is zowel geïnspireerd op, als gevormd door, de coronacrisis. Dertig bezoekers per voorstelling en dat dan meerdere keren op een avond.

Fictief zwembad

‘Wat je hier ziet is een fictief zwembad, nu nog leeg maar straks komt er rook in en vinden er drie dansvoorstellingen plaats.’ Terwijl er nog wordt gerepeteerd en opgebouwd geeft Harmen van der Hoek, zakelijk leider van het NNT/Club Guy & Roni, een rondleiding. De zaal met het zwembad is de eerste zaal waar het publiek in groepen van dertig binnenkomt.

Daarna volgen er nog drie plekken in De Oosterpoort waar een deel van Swan Lake wordt opgevoerd. ‘Dinsdag hebben we zeven groepen van dertig mensen die om de beurt binnen komen. Dat is een enorme operatie. We hebben veel meer techniek, veel meer productie dan een reguliere voorstelling maar dit is wel de manier om met die kleinschaligheid van dertig mensen per locatie toch een volwaardige voorstelling te maken.’

Swan Lake van Club Guy & Roni (Foto: Andreas Etter)

Over een crisis die niemand heeft zien aankomen

Swan Lake is de bewerking van regisseur en choreograaf Guy Weizman van de klassieke balletvoorstelling Het Zwanenmeer, die in 1877 voor het eerst in Moskou is opgevoerd. De Groningers hebben aan het stuk een actuele draai gegeven. ‘Wij proberen het heel erg naar deze tijd te krijgen. Er is een economische theorie die ‘black swan’ heet en dat is de leidraad van deze voorstelling’, vertelt Harmen van der Hoek.

‘Het gaat over een crisis die niemand heeft zien aankomen. Zoals corona maar ook bijvoorbeeld 9/11. Een crisis waar je wel op moet reageren. Het gaat heel erg over hoe je als groep, als collectief, daar mee omgaat en welke keuzes je maakt.’

Aan het eind van Swan Lake van Club Guy & Roni moet het publiek ook letterlijk een keuze maken over het einde van het stuk. ‘Dat is een spannend moment en dat betekent dat elk einde van de voorstelling anders kan zijn. Afhankelijk van de keuze die je als publiek samen maakt.’

Heidens karwei

Niet alleen technisch en logistiek is de uitvoering van Swan Lake op vier plekken in De Oosterpoort een heidens karwei. Ook vraagt het nog al wat van de spelers. ‘Je moet je voorstellen dat zij op zo’n avond zo’n drieënhalf tot vier uur lang aan het acteren, spelen en dansen zijn dus dat is een enorme marathon qua concentratie en uithoudingsvermogen.’

Tegelijkertijd biedt het de dansers ook een unieke kans. ‘Het is de eerste keer dat wij de beschikking hebben over de hele Oosterpoort. Normaal gesproken zijn de zalen hier altijd bezet. Nu hebben we de kans om zoiets te doen maar tegelijkertijd voelt het gek omdat we niet naar de schouwburg kunnen.’

Vorige week moest het NNT de voorstelling Oom Wanja vanwege de coronamaatregelen annuleren.

Swan Lake is deze week te zien in De Oosterpoort in Groningen. Daarna gaat de voorstelling op tournee. Behalve live is het stuk ook online te zien.

