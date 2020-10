Van wapenhandel verdachte Marumer blijft in hechtenis

De man uit Marum (43) die begin dit jaar werd opgepakt in een onderzoek naar grootschalige wapenhandel blijft voorlopig in voorarrest. Zijn advocaat had maandag om vrijlating gevraagd.

Dat gebeurde tijdens een zogenoemde pro formazitting. Hierin wordt verlenging van het voorarrest besproken en kunnen advocaten onderzoekswensen uitspreken.

Neergeschoten

De advocaat van de Marumer vond dat zijn cliënt moest worden vrijgelaten. De man is tijdens zijn arrestatie in zijn been geschoten. 'Buitenproportioneel geweld', aldus zijn advocaat. De Marumer heeft naar eigen zeggen erg veel last van het incident. 'Ik had wel dood kunnen zijn', stelde hij in de rechtbank.

Hij wil zich graag laten behandelen door een psycholoog.

Kalasjnikovs

De zaak draait om tien verdachten. Zij worden verdacht van wapen- en drugshandel, fraude, mishandeling, mensenhandel en uitbuiting. Tijdens de doorzoekingen op zeventien plekken in het Noorden, waaronder Stad, Winschoten, Marum, Roden en Stadskanaal, zijn drie Kalasjnikovs en meerdere vuistvuurwapens gevonden.

Ook vond de politie grote hoeveelheden munitie van diverse zware kalibers, kilo’s synthetische drugs, een zwaar explosief, kruit, springstoffen, chemische stoffen, kapmessen en honkbalknuppels.

De politie gaat ervan uit dat een kringloopwinkel in Oosterwolde het hoofdkwartier van de wapenhandel was. De verdachte uit Marum beweert dat hij niks met de criminele activiteiten te maken had en dat hij 'op de verkeerde plek op de verkeerde tijd was'. Dat hij rondliep met een wapen was vanwege zelfverdediging, zo verklaarde hij eerder.

Inzage in dossier

Het onderzoek loopt nog steeds. Dat is de belangrijkste reden voor het Openbaar Ministerie om de rechter te vragen de verdachten nog niet vrij te laten. De rechter ging daarin mee. Het voorarrest van de Marumer is met drie maanden verlengd.

Verschillende verdachten vroegen maandag ook om inzage in hun strafdossier. Dat moet dan digitaal, want een deel van het onderzoek bestaat uit gegevens uit telefoontaps.

Pas als het onderzoek klaar is, kan de zaak inhoudelijk behandeld worden. De verwachting is dat dat volgend jaar zal zijn.

Lees ook:

- Verdachte Marumer (43) had wapen vanwege bedreigingen

- Onderzoek naar grootschalige wapenhandel in Noorden is ‘verre van compleet’

- Vuurwapens en drugs gevonden bij invallen, neergeschoten man is Marumer (43)