Werkzaamheden aan spoor afgerond; dodelijke overgang is nu beveiligd

De aanpak van de onbewaakte spoorwegovergang is een van de vele werkzaamheden die afgelopen week aan het spoor tussen Groningen en Winschoten hebben plaatsgevonden.

Spoorwegovergang

De spoorwegovergang in Scheemda stond al langere tijd op het verlanglijstje van Prorail om aan te pakken. Een week na het dodelijke ongeval gaf het bedrijf al aan dat de spoorwegovergang ‘zelfs op twee lijsten staat om aangepakt te worden’.

Bij de overgang staan al sinds jaar en dag waarschuwingsborden, maar nu zijn er ook spoorbomen en waarschuwingslichten aangebracht.

De overgang is nu beveiligd. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Upgrade station

Even verderop in Scheemda is afgelopen week aan het station gewerkt. Daar is een extra perron gebouwd. Op die manier ontstaat meer ruimte voor reizigers. Er zijn ook spoorbomen op het station geplaatst, voor reizigers die de rails over moeten steken.

Het station in Scheemda (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Ook in Zuidbroek is aan het spoor gewerkt. Bestaande perrons zijn verlengd en het middenperron is breder gemaakt.

