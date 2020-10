Frans voetbaltijdschrift nomineert Robben voor beste elftal ooit

Robben juicht na een doelpunt in het oefenduel tegen Arminia Bielefeld (Foto: Cor Lasker/ANP)

Hoort Arjen Robben thuis in het beste elftal aller tijden? Met die vraag houdt het toonaangevende voetbaltijdschrift France Football zich de komende weken bezig.

Per positie in het elftal zijn tien spelers genomineerd. Als rechteraanvaller neemt Robben het op tegen onder anderen Lionel Messi.

Niet de enige met FC-verleden

Normaal gesproken organiseert France Football jaarlijks de strijd om de Gouden Bal, voor de beste voetballer ter wereld. Maar dit seizoen heeft het Franse voetbaltijdschrift gekozen om een verkiezing voor beste elftal aller tijden te houden, omdat er volgens het medium geen eerlijke Gouden Bal-verkiezing kan plaatsvinden vanwege de coronacrisis.

Robben is overigens niet de enige speler met een FC Groningen-verleden die genomineerd is voor een plekje bij de beste elf ooit. Ook Ronald Koeman en Johan Neeskens maken daar kans op. In totaal maken twaalf Nederlanders kans op een plekje. De andere negen genomineerden zijn Edwin van der Sar, Wim Suurbier, Ruud Krol, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Ruud Gullit, Johan Cruijff, Marco van Basten en Dennis Bergkamp.

Pittige concurrentie

De Bedumer, die net als Messi tot de enige nog actieve genomineerde rechteraanvallers behoort, heeft overigens niet te klagen over concurrentie. Hij strijdt tegen David Beckham, Jairzinho, Kevin Keegan, Samuel Eto'o, Stanley Matthews, Garrincha en Luis Figo, George Best en dus Lionel Messi om één felbegeerd plekje in het beste team aller tijden.

De uitverkozen elf spelers worden in december van dit jaar bekendgemaakt. In totaal bepalen 170 journalisten welke spelers in het elftal komen. Fans kunnen ook stemmen op de website van France Football.

