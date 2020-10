Pyromaan teistert Groningen in nieuw, avontuurlijk kinderboek

Het kinderboek is een combinatie van bloedstollende avonturen en de Groningse geschiedenis. Een bewuste keuze, volgens de auteur. 'Want als kinderen naar de stad gaan, zijn ze niet bezig met de gebouwen om hen heen', motiveert hij.

Omdat Hakvoort zelf is geboeid door de geschiedenis van Groningen, kwam hij op het idee om culturele hoogtepunten in Stad en Ommeland in een kinderenboek te combineren met wat kinderen bezighoudt: avonturen.

Levendige fantasie

Volgens Hakvoort is het een 'leuk en spannend jeugdboek, waarin je tegelijkertijd veel leert over het ontstaan van een stad'. Het kinderboek kreeg volgens hem mede gestalte door Hakvoorts eigen levendige fantasie. Hij haalt daarbij 't Waarhuis in Aduarderzijl als voorbeeld aan.

'Daar hebben Spaanse veldslagen plaatsgevonden, maar is ook mijn eigen moeder geboren en getogen en ik beleefde er mijn eigen Groningse avonturen, zoals kwajongensstreken', legt hij uit. Het vond allemaal plaats op een plek die dus al een rijke historie had, schetst Hakvoort.

Leuke feitjes

Kinderen die met hun ouders door de stad Groningen lopen, kunnen zomaar met leuke feitjes bij hun vader of moeder aan komen zetten als ze het boek hebben gelezen, meent de schrijver. 'Zo heb je op 32 plekken in de stad, waaronder de Peperstraat, van die grote, houten deuren. En niet veel mensen weten dat daar hofjes achter zitten. Dat speelt een hele belangrijke rol in het boek.'

Dat er in het boek ook nog een pyromaan om de hoek komt kijken, is een extra spannend element dat Hakvoort aan de verhaallijn wilde toevoegen.

Wie nieuwsgierig is geworden naar het complete verhaal, kan het boek 'Loep en de Pyro Man' vanaf medio november aanschaffen.