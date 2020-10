Groninger Museum koopt 'Twee Naakten' voor 'stevig bedrag'

Het werk was in handen van een particulier uit Groningen, die het schilderij al enige tijd wilde overdoen. Dat is nu gelukt met hulp van de Vereniging Vrienden van het Groninger Museum. Die draait op voor vrijwel het hele bedrag.

Omdat het museum het werk koopt van een particulier, wordt het aankoopbedrag niet bekendgemaakt. Maar volgens conservator Egge Knol betaalt het Groninger Museum er 'een stevig bedrag' voor, dat wordt uitgesmeerd over twee jaar.

Afwijkend thema

Het Groninger Museum heeft van Melgers al een aantal schilderijen, etsen en houtsneden in het bezit. Volgens het museum is de nieuwe aankoop een bijzonder stuk dat afwijkt binnen Melgers’ oeuvre en daarmee een waardevolle toevoeging aan de collectie.

'In een groot deel van Melgers werk uit de jaren 20 ligt de nadruk op sociale onderwerpen, zoals armoede, arbeiders en boeren. Maar hij heeft ook een meer poëtische kant, daar is dit werk uit 1926 een voorbeeld van', zegt Knol. 'Tegelijkertijd past dit schilderij ook goed binnen onze collectie van De Ploeg. Die bestaat behalve uit portretten en landschappen bijvoorbeeld ook uit naaktstudies. Ik ben erg blij met deze aanwinst. Dit is een nieuwe parel in de kroon waar al heel wat in zit.'

Vanaf begin 2021 te zien

Melgers was van 1925 tot eind jaren 30 lid van De Ploeg, maar zijn betrokkenheid was wisselend. Hij woonde in die periode maar twee jaar in Groningen en was ook lid van andere kunstenaarsverenigingen. Dit schilderij komt uit de periode waarin hij in Groningen werkte en actief bij De Ploeg betrokken was.

De Twee Naakten was twee jaar geleden al te zien in het Groninger Museum tijdens de tentoonstelling 'Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928'. Waarschijnlijk is het werk er vanaf begin 2021 weer te bekijken.

Lees ook:

- Schilderij H.W. Mesdag geveild voor 175.000 dollar