Zorg naar Duitsland verplaatsen? Verzekeraars zien er nog niks in

Volgens gezondheidseconoom Jochen Mierau ligt de oplossing voor de druk op Groningse ziekenhuizen in Duitsland. Nu ziekenhuizen hier door de coronacrisis vastlopen, zou gewone zorg prima voor een deel de grens over kunnen, stelt hij. Ziekenhuizen in bijvoorbeeld Leer en Oldenburg hebben genoeg capaciteit om planbare operaties en behandelingen uit onze provincie over te nemen.

'Oplossingen binnen de landsgrenzen'

Het is aan zorgverzekeraars om die zorg in te kopen, vindt Mierau, maar dat gaat niet gebeuren. Menzis en Zilveren Kruis kijken liever naar oplossingen 'binnen de landsgrenzen', zowel met ziekenhuizen als privéklinieken. Ze proberen samen te bepalen welke zorg niet kan worden uitgesteld, welke zorg binnen Nederland kan worden verplaatst en wat eventueel digitaal kan.

Zorg inkopen bij Duitse ziekenhuizen is niet aan de orde. Woordvoerder Corine Rodenburg van Menzis: 'Verplaatsing van reguliere zorg naar Duitsland is nu nog niet aan de orde. Mocht de urgentie dermate hoog worden dan zal ook dit vermoedelijk onderwerp van gesprek worden bij de regionale en landelijke overlegtafels.'

'Leer dichterbij dan Amsterdam'

Volgens gezondheidseconoom Mierau ligt het juist voor de hand om eerst naar onze oosterburen te kijken. 'Voor mensen die bij de grens wonen is Leer veel dichterbij dan bijvoorbeeld Amsterdam.' Hij zou niet alleen in coronatijd, maar ook daarna graag zien dat de zorg in beide grensregio's op elkaar is afgestemd.

Lees ook:

- UMCG grijpt in: vanaf woensdag minder gewone zorg

- Gezondheidseconoom RUG: 'Verplaats reguliere zorg naar Duitsland'

- Het laatste coronanieuws in ons blog