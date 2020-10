Jopke is joareg: 't Gaait wat minder haard mor t gaait goud'

Niet alleen is de man met de grote snor uit Usquert zelf jarig maar ook zijn zoon Freerk viert vandaag zijn (55ste) verjaardag.

Nienhuis nam vijf jaar geleden op 80-jarige leeftijd afscheid van Noord. Hij kan zich het nog herinneren als de dag van gisteren. Die dag ging hij de hele dag in een 'sentimental journey' op pad met Wiebe Klijnstra en 's avonds was de tv-uitzending live bij hem thuis.

'Dat was al n mooie dag. En dou haren ze mie ook nog verrast mit n dik feest in schuur boeten dorp'.

n Hond en n toentje

Op zijn 85-ste zit Nienhuis nog steeds niet stil en gaat hij regelmatig op pad met zijn Netteke. 'Wie hebben n hond en n toentje. Genog te doun. Mor t is wel n apaart joar mit dij coronaboudel.'

Nog steeds wordt de man oet Oskerd herkend. 'Wie wadden lest in Roden en mos ik even de weg vroagen aan n vraauw. Ik droi roetje open. Most kieken Jan doar komt die weerkirrel van Noord ook aan, zee ze tegen heur man.'

Graag denkt Nienhuis terug aan de mooie jaren bij Noord, waarin hij altijd op zijn vertrouwde klompen op pad ging en oog had voor de gewone Groningers. Een van de hoogtepunten vond hij toch wel zijn ontmoeting met astronaut André Kuipers. 'Ik zag der tegen op. t Lag aiglieks n beetje boven mien kracht. Mor dij man was zo oardeg. Dat was heul mooi.'

Finish van de Oldambtrit

Er komen meteen nog meer herinneringen boven. Zo moest hij ooit verslag doen van de finish van de Oldambtrit. Omdat hij bij een geluidsbox stond en moeilijk te verstaan was dirigeerde regisseur Jaap Alkema hem een stuk verderop te gaan staan. Daardoor kon hij niet zien wie de winnaar werd.

'ik mos aan n kirrel noast mie vroagen of hai ook zain haar wel wonnen haar. Tja, dat was gain beste beurt van n verslaggever.'

'Ik heb mazzel. Veural dat het doar boven in de kop nog goud waarkt, aans binnen je de pineut...' Jaap Nienhuis

Ook moet hij denken aan die keer dat hij in alle vroegte in Beerta aan de praat kwam met iemand uit het dorp. Die vertelde hem dat het in het huis naast hem 'n drugsboudel' was. Nienhuis herhaalde dat even later voor de microfoon van Noord. Toen hij dezelfde morgen verslag deed van de markt in Beerta, kwam er ineens een dikke Amerikaan met twee grote kerels erin op hem afrijden.

Ik trilde der over

Die droegen hem in dreigende taal op om meteen voor de radio te vertellen dat er helemaal niks van waar was van die drugs. Nienhuis had hem flink geknepen, maar het liep goed af. 'Ik trilde der over. As ik nou nog wel es deur Beerte rie, mout ik der nog aan dinken.'

Nienhuis is dankbaar voor al die mooie veertig jaren dat-ie bij Noord aan de slag mocht. Soms begint het nog wel eens te kriebelen. 'Din heur ik wat veur Noord en den dink ik: je mouten dat ook even vroagen. Mor zo waarkt dat natuurlek nait. Ik blif gewoon luustern.'

Op zijn 85ste is Jopke nog steeds in goede gezondheid. 'Ik heb mazzel. Veural dat het doar boven in de kop nog goud waarkt, aans binnen je de pineut...'

