Groningse gemeenteraad digitaal in gesprek met Stadjers

Groningse raadsleden gaan op 29 oktober de inwoners raadplegen over wat belangrijk is voor de gemeente. Aanleiding is de begrotingsvergadering op 11 november.

Achtergrond van dit nieuwe initiatief van de gemeenteraad is dat zij ook in coronatijd in gesprek wil blijven met de Groningers.

Een miljard te verdelen

Met als motto 'Praat met de Raad' nodigen raadsleden inwoners uit om digitaal, vanaf de bank in de huiskamer of aan de keukentafel, mee te denken over de gemeentelijke begroting en te vertellen wat beter kan en wat ze zouden willen.

CDA-raadslid Rene Bolle is een van de initiatiefnemers. 'We hebben jaarlijks een miljard te verdelen in de begroting. Ik denk dat het nodig is om de inwoners ook mee te laten praten over de verdeling ervan. Daardoor krijgen ze meer zicht op wat wij doen en creëert ook meer betrokkenheid'.

Hondenpoep

Bolle merkt wel dat er nog een drempel is om een woordje mee te praten over een gemeentelijke begroting. 'Mensen vinden het makkelijker om in te spreken over een onveilige verkeerssituatie of over hondenpoep. Maar het is wel belangrijk dat mensen toch mee gaan doen. Zo krijgen we meer input en krijgen we te horen wat belangrijk is voor de inwoners zelf'.

De raadpleging staat los van de gebruikelijke inspreekmogelijkheid. De raadsfracties kunnen wat zij van de Stadjers te horen krijgen gebruiken voor het debat over de gemeentebegroting. Wie mee wil doen met deze raadpleging kan zich via de mail bij de griffie van de raad aanmelden. (griffie@groningen.nl)

Lees ook:

- Gemeente Groningen gaat ondanks corona niet extra bezuinigen