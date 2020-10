Gezinnen uit de Randstad de Groninger woningmarkt op: ‘Dit is een kentering’

De Groninger vlag hangt in top aan de Hoofdweg in Westerlee. Michael en Joëlle van Noort en hun kinderen Jaroah en Jalisa wonen sinds twee maanden op de Oldambtster klei. Ze hebben hun rijtjeshuis in Hillegom ingeruild voor een vrijstaande woning in Westerlee.

Dat is een bewuste keuze, zegt Joëlle van Noort. ‘We hebben echt gekozen voor rust. Het leven daar is echt gejaagd, we wilden echt de rem erop. We wilden meer tijd voor elkaar, meer oog voor elkaar. Sinds corona kregen we door hoe druk ons leven eigenlijk was, en dat wilden we gewoon niet meer.’

'We blijven'

Van Hillegom naar Westerlee is een kleine 250 kilometer en voor jonge dertigers als Michael en Joëlle van Noort een forse stap. Immers, wanneer het over Oost-Groningen gaat, gaat het al snel over krimp, vergrijzing en wegtrekkende jongeren.

Het gezin had vooraf afgesproken het eerst voor drie jaar te gaan proberen. ‘Daarna zouden we evalueren, blijven we of gaan we weer terug? Maar we waren er na drie weken wel uit. We blijven’, lacht Joëlle.

'Meer leefkwaliteit voor minder geld'

Het gezin is niet het enige dat in deze tijd een dergelijke stap overweegt. Makelaars uit de Ommelanden krijgen steeds vaker Randstedelingen over de vloer die zich oriënteren op een woning in de regio.

‘Kijk, de pensionado’s kwamen altijd al wel’, zegt makelaar Hittjo de Wal, met zijn kantoor gevestigd in Winschoten. ‘Maar dat er nu ook gezinnen kiezen voor bijvoorbeeld Oost-Groningen, is een kentering.’

Duidelijk verschil

Zijn collega Johan Kruize, makelaar voor een kantoor in Stadskanaal, bevestigt dat beeld. ‘Het is lastig om het in cijfers uit te drukken, maar het duidelijke verschil is dat er nu ook gezinnen vanuit de Randstad naar de regio komen. Uit Alblasserdam, Spijkenisse, Hellevoetsluis, ze komen overal vandaan.'

'Ik heb onlangs nog een woning in Vlagtwedde aan een gezin uit de Randstad verkocht. Ze verkopen daar hun woning met forse overwaarde, kunnen hun hypotheek drukken en kopen hier voor minder geld meer leefkwaliteit en ruimte.’

We stelden onszelf de vraag: waar kunnen we met meer ruimte voor lagere woonlasten wonen? Eise Molenaar - verhuisde van de Randstad naar Oostwold

Van boot naar boerderij

Voor die ruimte en leefkwaliteit hebben Eise en Michel Molenaar en hun dochter Sanne (4 jaar) ook gekozen. Ze woonden op een woonboot in Valkenburg, pal naast de stad Leiden. Die ruilden ze in voor een oude herenboerderij in Oostwold, nabij het Oldambtmeer.

‘We wilden de drukte verlaten’, zegt Eise Molenaar. ‘En de hypotheek daar was enorm hoog. We stelden onszelf de vraag: waar kunnen we met meer ruimte voor lagere woonlasten wonen? We hebben nog rondgekeken in Tweede Exloërmond, het is deze mooie woning in Oostwold geworden. Hier is het gemoedelijker, er wordt niet zo gejakkerd. Heerlijk.’

Mede dankzij thuiswerken

Makelaar Sjirk de Jong, woordvoerder van makelaarsvereniging NVM Groningen, constateert een nieuwe ontwikkeling.

‘De trend van het thuiswerken zet zich voort’, legt hij uit. ‘Ik hoor werkgevers om me heen zeggen: ‘Ik was sceptisch, maar het valt me niet tegen.’ Dat kan dus een blijvertje worden. En als je thuis kunt werken, kun je ook overal wonen. Dat kan meespelen in de keuze van mensen.’

Hittjo de Wal herkent dat. ‘Ik had een woning in Finsterwolde, waarvan negentig procent van de kijkers uit de Randstad kwam. Dat zie ik vaker, dat veel mensen van daar zich oriënteren op een woning hier. Want ook hier kun je prima thuiswerken. En zeg nou zelf: als je hier bent geweest, wil je hier toch ook wonen? Zo mooi is het!’

Lees ook:

- Grootste stijging woningprijzen in provincie sinds 2001

- Krimpprofessor Bettina Bock: 'In krimpgebieden is meer ongenoegen over de overheid'