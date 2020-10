Veiligheidsregio werkt aan regionaal coördinatiepunt voor inzet boa's

De Veiligheidsregio Groningen werkt aan een regionaal coördinatiepunt voor de inzet van boa's. Zo'n speciaal punt is er nu nog niet, maar door de verscherpte coronamaatregelen is er wel behoefte aan.

Met het coördinatiepunt moet vooral een soepele uitwisseling komen van buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) tussen de verschillende gemeenten in onze provincie. Maandagavond hebben de voorzitters van alle Veiligheidsregio's in Nederland besloten dat er een strengere handhaving komt rondom de naleving van de coronaregels.

Geen uitbreiding van boa's

Dat is in lijn met het beleid dat voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen vorige week al heeft ingezet. De bestuurder liet toen al weten dat er harder opgetreden gaat worden tegen het overtreden van regels. De prioriteiten voor boa's zijn nu vooral gericht op het handhaven van coronaregels. Daarmee is er niet per definitie besloten om het totale aantal boa's in onze provincie uit te breiden.

'Het zou wel zo kunnen zijn dat in andere gemeente extra inzet zal worden toegepast, maar in de gemeente Groningen in elk geval niet', laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Die extra inzet zou dan ingevlogen worden via het nog te vormen coördinatiepunt.

Zo kan een boa die normaliter in Groningen actief is uitgeleend worden aan het Westerkwartier. 'Boa's hoeven bijvoorbeeld na acht uur 's avonds niet meer zoveel als voorheen te controleren op parkeren. Die vrijgekomen capaciteit kan je dus nu gebruiken voor het controleren van de coronamaatregelen', vervolgt de woordvoerder.



Waarschuwingen en een boete

Alhoewel er dus streng wordt opgetreden tegen het overtreden van coronamaatregelen is de tijd van waarschuwen nog niet voorbij. Boa's waarschuwen nog wel, maar bij het uitdelen van zo'n waarschuwing worden wel alle gegevens van de desbetreffende overtreder opgeschreven. Bij een tweede overtreding volgt een boete.

In de gemeente Groningen zijn de afgelopen week negen officiële waarschuwingen uitgedeeld en er is één boete uitgeschreven. Deze persoon had na acht uur 's avonds alcohol op zak en dat is niet toegestaan.

Maandelijkse vergadering

Vrijdag komt het beleidsteam van de Veiligheidsregio bij elkaar, die wordt gevormd door alle burgemeesters in onze provincie. Dan zal er onder meer worden gesproken over de aangescherpte coronamaatregelen en over de bijbehorende strengere handhaving.

Lees ook:

- Coronablog

- Guy & Roni brengt Zwanenmeer op 1,5 meter

- Avondverbod op alcoholverkoop: 'Ik zweet me de pleuris om een biertje te halen'