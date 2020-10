Team IKO is 'een beetje uit de hand gelopen'

November en december zijn normaal gesproken de maanden waarin de eerste worldcuppunten verdeeld worden.

Maar in deze tijd is niets normaal. Trainingskampen worden vanwege corona vroegtijdig beëindigd. Schaatsers leven grotendeels in een teambubbel en teampresentaties gaan via telefoon of beeldverbindingen.

Uitzondering voor schaatsen

'Ik ben blij dat we over anderhalve week de NK Afstanden kunnen rijden. Schaatsen is topsport en het is goed dat daar een uitzondering voor gemaakt is. Het idee dat er volgend jaar een Europees Kampioenschap in Thialf is, is nu nog wel wat raar. Laten we hopen dat het virus tegen die tijd onder controle is in Nederland. Als dat niet lukt, loop je de kans dat er niemand uit het buitenland hiernaartoe komt', zegt trainer Martin ten Hove.

Het is het vierde jaar dat hij samen met zijn broer aan het roer staat van de schaatsformatie uit Groningen. 'We zijn door de jaren een serieus team geworden. Het is toch een beetje uit de hand gelopen. We hebben van onze hobby ons werk gemaakt, dan wil je ook wel een pasje extra doen', stelt Ten Hove.

Veel aanvragen

Dat is ook nodig. Maar liefst dertien schaatsers en schaatssters staan onder contract bij IKO. Van allround tot sprint met gevestigde namen als Jorien ter Mors, Esmee Visser, Letitia de Jong en Jan Blokhuijsen. Bij de perspresentatie op afstand is dat goed te merken. 'Verspreid over de middag worden meer dan dertig gesprekken gevoerd met ons en onze schaatsers. We hebben nog nooit zoveel aanvragen gehad.'

Velema: 'Als het startschot klinkt, is het gewoon een duizend meter' (Foto: Team IKO)

Aanval op gevestigde orde

De enige schaatser die vanaf het begin deel uitmaakt van de ploeg is Lennart Velema. De sprinter uit Groningen maakt nog altijd vorderingen. Bij trainingswedstrijden noteert hij al snelle tijden. Vooral de 35.3 op de 500 meter geeft hem vertrouwen.

'Ik heb voor een iets andere aanpak gekozen. In de zomer heb ik meer en langer doorgetraind. Ik ben gewoon goed. Het doel is om straks nog beter te zijn en aansluiting te krijgen bij de top-3 van Nederland.' Hij heeft zijn pijlen gericht op drie rapste mannen: Ntab, Verbij en Otterspeer. Of zoals Ten Hove het zegt: 'Hij moet proberen de gevestigde orde aan het wankelen te krijgen.'

Zonder publiek

Velema kijkt vooral uit naar de NK Sprint. In de afgelopen twee edities stond hij twee keer op het eindpodium met brons en zilver. Het toernooi is zonder publiek. 'Het is wel heel jammer dat er geen toeschouwers bij zijn straks. Als sprinter heb je er trouwens niet zoveel last van hoor, zeker niet op de 500 meter. Die afstand is zo kort. En als het startschot een keer klinkt, is het gewoon weer duizend meter.'