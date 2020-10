Toukomst-ideeën meer dan 30.000 keer beoordeeld

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft 32.536 beoordelingen gekregen over de 59 ideeën van Toukomst. De komende weken buigt een burgerpanel zich over alle beoordelingen.

Toukomst is een programma van het NPG waarmee honderd miljoen euro wordt geïnvesteerd in beter wonen, leven en werken in Groningen. De ideeën van de inwoners zijn leidend. Eerder dit jaar kwamen er meer dan negenhonderd ideeën binnen. Die zijn gebundeld tot 59 projecten, waar Groningers de afgelopen weken hun mening over mochten geven in een speciale Toukomst-krant en online.

Het overtreft opnieuw de verwachtingen

In totaal reageerden 5789 mensen op die oproep. Zij hebben samen dus meer dan 32.000 beoordelingen gegeven.

Directeur Siem Jansen van NPG zegt onder de indruk te zijn van het aantal reacties. ‘We wisten dat Toukomst echt leeft, omdat we natuurlijk in eerste instantie al veel meer ideeën hebben binnengekregen dan we hadden verwacht. Dat er nu zoveel beoordelingen zijn gedaan, overtreft opnieuw de verwachtingen. Ik ben er heel blij mee.’

Nieuwe woonvormen voor ouderen

Eén van de best beoordeelde ideeën gaat over het vinden van nieuwe woonvormen voor ouderen. Maar ook ideeën die gaan over het aanplanten van meer bossen, het bieden van kansen voor kinderen in armoede en het aanbrengen van voedseltuinen in elk dorp scoren hoge beoordelingen.

Een invloedavond met een maandelijkse pitch scoort gemiddeld de laagste beoordeling. Een helpdesk voor creatieve plannenmakers, theatervoorstellingen van Gronings Vuur en een innovatief toeristisch beleefcentrum voor Groningen gooien ook geen hoge ogen bij het publiek, zo blijkt uit de beoordelingen.

Twintig inwoners nemen ideeën onder de loep

De beoordelingen - positief of negatief - zeggen overigens nog niet dat een idee gegarandeerd wel of niet wordt uitgevoerd. Het burgerpanel van Toukomst gaat de komende tijd alle beoordelingen onder de loep nemen en bekijkt de haalbaarheid.

Het panel met twintig inwoners uit alle hoeken van de provincie gaat uiteindelijk adviseren welke projecten uitgevoerd en gefinancierd zouden moeten worden met het budget van honderd miljoen euro.

