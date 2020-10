Zorgen over ‘te drukke’ veerdienst Schier

Een aantal reizigers heeft zorgen geuit over ‘te drukke’ momenten op de veerboot van en naar Schiermonnikoog. George Groote (73) uit de stad Groningen is één van hen: ‘Er gaat veel mis bij de rederij’.

Vorige week had het noorden van Nederland herfstvakantie, nu is het midden en zuiden aan de beurt. Mensen trekken erop uit. Ook naar Schiermonnikoog. ‘Wij hebben een prachtige week gehad op Schier met alle maatregelen van dien. De horeca en de supermarkt houden zich goed aan de regels. Vrijdag bij de terugreis ging het mis’, zegt Groote. Hij was met familie een week op het eiland.

Te veel mensen

‘De bussen waren te vol en in de haven was het ook geen doen. Toen uiteindelijk het hek open ging werd een forse menigte op de boot gestouwd. Wij konden op de boot niet eens meer zitten en veel mensen stonden in het gangpad. Van afstand houden was geen sprake’, vertelt Groote. Hij heeft nog overwogen om niet op te stappen maar wilde graag naar huis. ‘Als we dit hadden geweten waren we eerder naar huis gegaan.’

Hij vindt dat Wagenborg Passagiersdienst (WPD) meer maatregelen moet nemen waardoor mensen zich aan de regels en de juiste afstand houden.

Geen maximale capaciteit

De rederij laat weten dat alles volgens de regels verloopt en dat de veerboot niet met volle capaciteit vaart. 'We varen momenteel maximaal met 80 procent van onze capaciteit. Vrijdag zaten er op het drukste moment 785 mensen aan boord. We doen alles in ons vermogen om de mensen veilig over te varen en dat gebeurd ook', zegt directeur Ger van Langen van WPD. Als de boot op reguliere capaciteit draait, dan kunnen er duizend mensen op.

De rederij heeft met de gemeente en de Veiligheidsregio Fryslân afgesproken dat de boot niet met volle capaciteit vaart. Als er extra boten nodig zijn dan zet WPD deze in. 'Mensen zijn zelf verantwoordelijk. Wij roepen dat ook regelmatig om. De politie kwam vrijdag controleren en die hadden complimenten over hoe het verliep', aldus directeur van Langen. Hij vindt dat alles volgens de regels gaat.

Gemeente houdt oogje in het zeil

De gemeente laat weten de signalen over de drukte serieus te nemen. ‘Mensen moeten zich veilig voelen’, zegt burgemeester Ineke van Gent.

‘We hebben afspraken gemaakt met de rederij. 80 procent zou voldoende ruimte moeten bieden aan de mensen. Mensen moeten zelf opletten dat ze afstand houden en hun mondkapje dragen’, aldus Van Gent. ‘Er is geen reden om het mondkapje af te doen want de catering is ook gestopt sinds de nieuwe maatregelen.’

De burgemeester wijst ook de reizigers op hun eigen verantwoordelijkheid. ‘Als de boot er bijna is gaan mensen dringen bij de ingang. Dat is nergens voor nodig. Ga gewoon rustig die boot op en af. Daar is voldoende tijd voor.’

De veerboot kent ook traditionele drukke momenten tijdens de vakantie. Dat zijn de zogeheten wisseldagen die op vrijdagen en maandagen zijn. ‘Reizigers moeten dan goed bekijken welke boot ze nemen. De vroege boot naar Lauwersoog is dan vaak wat rustiger.’

Valt onder openbaar vervoer

Veiligheidsregio Fryslân laat weten dat de boot onder het openbaar vervoer valt en dus gewoon net zoals de trein op normale capaciteit kan varen. Maar dat het coulance van de rederij is, dat het met minder mensen vaart.

'Er is ook een mondkapjesplicht op de boot en het haventerrein. Voor het geval mensen geen afstand kunnen houden. Net zoals in de rest van het openbaar vervoer', zegt woordvoerder Jan Arendz. 'Het kabinet heeft regels vastgesteld. Gebruik maken van het openbaar vervoer kan. Maar reis zo min mogelijk. Het ligt ook aan de verantwoordelijkheid van de mensen. Vermijd drukke plekken.'

Meer doen

Groote blijft erbij dat de rederij echt meer moet doen tegen de drukke momenten.

'Wij gingen voordat de nieuwe maatregelen van kracht waren op vakantie. De rederij moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Dit is schandalig gedrag van de vervoerder. Het moet nu niet om winsten maken gaan, maar om gezondheid. Een tweede boot inzetten was al een oplossing geweest', zegt Groote, die ook pleit voor herinvoering van een reserveringssysteem met tijden.

George Groote heeft zijn beklag zowel bij rederij Wagenborg als de gemeente Schiermonnikoog gedaan.

