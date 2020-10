Groningse overheden opnieuw niet in beroep tegen gasbesluit Wiebes

De Groningse overheden willen net als vorig jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken. In plaats van een beroepschrift, gaat er binnenkort een brief naar Den Haag.

Het is het tweede jaar op rij dat de provincie, gemeenten, Veiligheidsregio en waterschappen er voor kiezen om niet in beroep te gaan. Ze zijn er van overtuigd dat een beroepsprocedure niet gaat leiden tot een lagere gaswinning of een versnelling van de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling.

Het woord is uiteindelijk aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de Veiligheidsregio en de waterschappen. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat een meerderheid zich aansluit bij het voornemen om niet in beroep te gaan.

Brief met essentiële punten

'We sturen de ministers Wiebes en Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) wel een brief over een paar essentiële punten', legt gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) uit. De brief gaat met name over de veiligheid van inwoners, de leefbaarheid in het aardbevingsgebied en de maatschappelijke ontwrichting.

Het met elkaar in gesprek gaan levert volgens de overheden op dit moment meer op dan een procedure bij de Raad van State. Van Dekken: 'We zien dat de gaswinning meer naar beneden gaat dan de bedoeling was. We denken dat deze manier werkt en dat een procedure nu niet nodig is.'

Komend jaar maximaal 8,1 miljard kuub

In het gasbesluit staat dat de NAM in het komende gasjaar maximaal 8,1 miljard kubieke meter aardgas mag winnen in een qua temperatuur gemiddeld jaar. De regionale overheden zijn blij met het tempo waarin Wiebes de gaswinning omlaag brengt. Het is de bedoeling dat de gaswinning in 2022 helemaal stopt, tenzij de leveringszekerheid onder druk komt te staan.

De regionale overheden doen naar eigen zeggen ook een beroep op de minister om de gaswinning in 2022 ook écht stop te zetten en naar andere oplossing te zoeken als de leveringszekerheid onder druk komt te staan.

Naderen miljardenakkoord

Momenteel leggen de regionale overheden en de twee ministeries de laatste hand aan een pakket van afspraken dat er voor moet zorgen dat Groningen 'beter' wordt achtergelaten als de gaswinning straks is gestopt. Die afspraken moeten er onder meer voor zorgen dat Groningers gecompenseerd gaan worden voor de ellende in het geval hun huis niet meer versterkt hoeft te worden.

In totaal bedraagt de deal naar verwachting tussen de 1,5 en 2 miljard euro. Het is de bedoeling dat de afspraak in de komende weken naar buiten wordt gebracht.

